Se entrega el segundo de los presuntos autores de la muerte del joven de 22 años

Poco después de la medianoche de ayer se presentó en dependencias policiales el segundo de los dos presuntos autores de la agresión que acabó con la vida de un joven de 22 años cuando celebraba su cumpleaños en el Centro de la ciudad. Para entonces, el otro sospechoso ya se encontraba en los calabozos de la Comisaría Provincial. Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cerraban así el círculo sobre este caso.

El último de los arrestos fue el de A.C.C., un joven de 27 años y de nacionalidad española, que se presentó en dependencias policiales sobre las 00.30 horas de ayer. Allí se entregó a los agentes del Grupo de Homicidios, que son quienes se han hecho cargo de este caso. Según informaron desde la Comisaría Provincial, le consideran presunto autor material de la muerte de la víctima.

Unas horas antes, los investigadores habían detenido a otro joven, esta vez en el marco de un operativo policial, cuando el sospechoso caminaba por el Jardín de los Monos en la capital. Se trata de A.R., un joven de 25 años, al que los investigadores consideran autor de un supuesto delito de homicidio.

La Policía Nacional cree que fueron ellos quienes habrían agredido al joven en la pasada madrugada del jueves al viernes en la calle Lazcano, una perpendicular de Comedias, en pleno Centro de la ciudad. Pablo se encontraba celebrando su cumpleaños con unos amigos y, al parecer, salió de un bar de copas junto a uno de ellos para tomar el aire. En la puerta se estaba produciendo una acalorada discusión entre unos jóvenes -por causas que aún no han trascendido- que estaban llegando ya a las manos. Según las primeras investigaciones policiales, la víctima y su amigo les habrían hecho algún comentario conminándoles a que no se pelearan, ya que «estaban de fiesta». Parece ser que no se conocían de nada y que tanto el agredido como su acompañante eran ajenos a esa situación.

La investigación apunta a que los jóvenes aparcaron la discusión y dos de ellos abordaron a la víctima, a la que propinaron varios golpes en la cabeza. Al parecer, fueron las lesiones producidas por esta agresión las que acabaron con la vida del joven de 22 años.

Ya se conocían

Son los hechos que han llevado a los dos sospechosos a acabar en los calabozos de comisaría. Pero no es la primera vez que se veían. Según las fuentes consultadas por este periódico, ambos eran amigos y se movían por los mismos ambientes. Al respecto, apuntaron que los dos son malagueños, aficionados al equipo de fútbol de la capital, del que formaban parte de los grupos más radicales de animación.

En cuanto al detenido de 25 años -A.R.- es del barrio de La Victoria. Por su padre, un exmarine americano, pasó largas temporadas en Estados Unidos durante la adolescencia. Estudió en varios colegios de la capital, entre ellos Las Teresianas y, siempre según las fuentes consultadas, actualmente se dedicaba a enseñar inglés en una academia de idiomas, trabajo que combinaba con la hostelería.

El otro sospechoso, A.C.C., estudió en instituto Cánovas del Castillo, que se encuentra ubicado en la zona de El Ejido de la capital. Al parecer, también habría trabajado en el mundo de la hostelería y, como el otro detenido, era aficionado a la práctica del boxeo.

Los dos seguirán compartiendo los calabozos de la Comisaría Provincial durante las próximas horas. Y es que, según las fuentes consultadas, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional apurarán las 72 horas de las que disponen antes de ponerles a disposición judicial. La investigación, en la que también fueron detenidas otras dos personas más acusadas de un supuesto delito de encubrimiento, continúa abierta.