Un 'asalto' sindical que acaba en denuncia

Corría ayer de boca en boca entre ciertos sectores de la Casona, aunque de hecho la guasa, el cachondeo o el enfado, que también lo había, no bajaba de los puestos intermedios.

La madrugada del lunes al martes una operación sindical de dos bomberos al estilo Greenpeace, pero sin la buena preparación al uso que tienen los ecologistas, se saldó con una denuncia de la Policía Local, y podría terminar en la apertura de dos expediente sancionadores a los dos implicados, según ha podido saber este periódico de fuentes municipales.

El servicio de emergencias 092 dio la alarma pasada la medianoche. En las cámaras de la sala se veía cómo en el monte de las Tres Letras (o monte Victoria), una zona estratégica donde se sitúan las antenas de telecomunicaciones de la Policía Local, dos personas habían saltado el vallado y se encontraban en el interior. Tras esto, la Policía Local da la alerta a sus unidades y la primera que llega observa cómo dos personas están subiendo por una de las torres y que llevan una gran bandera cogida a un mástil de grandes dimensiones.

Cuando los agentes les llaman la atención, los dos individuos varones hacen caso rápidamente a las órdenes, bajando de la torre y saliendo del recinto, momento en el que los agentes se aperciben que van bien equipados de arneses y otros elementos para la escalada. Además, en el monovolumen aparcado cerca de donde está la citada instalación de telecomunicaciones, los agentes de Policía también se dan cuenta de que dentro hay cascos como los que usan los bomberos, y es cuando los dos amonestados no dudan en identificarse como miembros del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y les explican que su única intención es poner una bandera en lo alto de la torre para hacer valer el conflicto sindical que mantienen con el Ayuntamiento. Efectivamente, el monte de las Tres Letras se divisa desde buena parte de la ciudad, por lo que se trataba de poner una pica en Flandes, un asunto que no ha sentado muy bien a altas instancias en el Ayuntamiento porque la zona en sí es de especial sensibilidad para las telecomunicaciones y pudieran haber roto en la escalada algún elemento vital, aunque esto no ocurriera finalmente.

El incidente provocaba indignación y risas a partes iguales, según a quien se preguntara. Esa dualidad, mezcla de enfado de maestro de colegio, que tanta gracia hace a los adolescentes. «Es que no tienen luces, de verdad, no quiero ni imaginar que rompen algún elemento vital. Yojo, que estamos hablando de los bomberos de Málaga, que se supone que nos ayudan y que no hacen las cosas para fastidiarnos;es que no doy crédito», decía uno de los consultados. «Si alguien les ha animado a hacerlo, el que sea o ellos mismos no lo han debido pensar bien;el sitio donde intentaban poner la bandera está muy vigilado por ser estratégico; una locura», afirmaba otro. «Es una niñatada, la verdad. Tener que abrirles denuncia a dos bomberos de Málaga... la acción sindical se les está yendo de las manos», decía un tercero.

El caso es que la Policía Local ha realizado el parte y la denuncia de los hechos tras requisar la bandera de marras que los ‘escaladores’ querían colgar de las antenas de telecomunicaciones para que se viera desde toda Málaga. Sólo queda por ver si se queda en tontuna, por llamarlo de alguna manera, o les acaban abriendo un expediente disciplinario.

Falta de transparencia

La cosa corría ayer de la mano de los ‘cuerpos y agentes de seguridad de la Casona’. El sindicato Sip-an de la Policía Local de Málaga sellaba por registro general de entrada al Ayuntamiento una carta al alcalde Francisco de la Torre para denunciar que el área de Personal no les facilitó un documento al completo de la Inspección Laboral, que había girado visita a la sala del 092, encontrando deficiencias que solventar. Según denuncia el secretario del Sip-an, Manuel Troyano, en el escrito que les remitió Personal «borraron intencionadamente datos importantes; es muy grave que quieran ocultarnos información de mala fe», como dijo.

Más tarde, al pedirlo de nuevo Sip-an, Personal se lo envió al completo cuando se había pasado la fecha de las alegaciones. Por eso, este sindicato le pide a De la Torre que le abra «expediente sancionador al culpable de obstrucción sindical y de la falta de transparencia». Consultada el área de Personal, explicaron que debe ser la Inspección Laboral la que envíe el escrito a las partes, a lo que añadieron que remitieron el extracto de las medidas correctoras que le habían demandado, ampliándolo más tarde a todo el documento cuando lo pidieron.