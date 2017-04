El alcalde, sobre los bomberos: “Nos sentimos atrapados”

Después de 128 días de encierro, varias protestas en la calle, otras tantas mociones en los plenos de los últimos meses y la última manifestación del pasado domingo, la huelga de los bomberos parece haber llegado a un punto de enfrentamiento máximo entre las partes. Y además, con una difícil salida. Tanto es así que por primera vez el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha admitido esta mañana durante las comparecencias previas al pleno que se sienten atrapados en este conflicto. “Nos sentimos atrapados”, ha reconocido el primer edil, que insiste en que las negociaciones con el colectivo no se pueden desarrollar al margen del convenio colectivo recientemente firmado y que afecta a todos los empleados municipales. “Estoy dispuesto a una reunión global, pero no puedo reunirme con un comité de huelga que va en contra un convenio firmado democráticamente porque eso roza la ilegalidad”, ha destacado el primer edil, quien no obstante ha querido dejar sobre a mesa que tienen “todo el afecto y apoyo desde el plano personal pero no podemos apoyarles”.

Con estas declaraciones, el regidor daba su apoyo a su concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien ha insistido esta mañana de nuevo en que la huelga de los bomberos es “ilegal” porque “va en contra” del mencionado convenio laboral y que el pasado lunes avanzaba que el Ayuntamiento no volverá a sentarse con los bomberos “hasta que no dejen las movilizaciones”. El concejal y su actuación frente al conflicto serán mañana objeto de debate específico ya que Málaga para la Gente presenta una moción urgente sobre el conflicto de bomberos en la que piden, entre otras medidas, la dimisión de Cortés “por su nefasta gestión del conflicto”, ha destacado en su turno el portavoz del grupo, Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. En este sentido, sin embargo, el concejal del grupo de izquierdas ya ha recibido una respuesta por parte del propio Cortés: “Si me piden la dimisión por saltarme dos leyes no lo voy a hacer”.

Zorrilla, acompañado por nutrida representación de compañeros del cuerpo de bomberos. / A.P.B.

El edil popular ha avanzado que ésa será la respuesta que dé mañana a Zorrilla cuando se produzca el debate sobre su gestión del conflicto y la petición de que dimita, pero el portavoz de Málaga para la Gente ha insistido esta mañana en que “este conflicto en la ciudad no tiene precedentes”. “¿Qué más tiene que pasar en la ciudad para que el equipo de gobierno se siente a negociar?”, se ha preguntado Zorrilla poco antes de que tomara la palabra el portavoz de los bomberos, José Antonio Jiménez, que ha acudido a la rueda de prensa acompañado de una nutrida representación de compañeros del cuerpo portando octavillas pidiendo la dimisión de Cortés y del director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Carlos Cambronero.

En su turno de palabra, el representante de los bomberos no sólo ha lamentado la “irresponsabilidad” del equipo de gobierno tanto en sus declaraciones como en su “nula disposición” a la negociación, sino que además ha recordado que “lo que comenzó como un conflicto laboral se está convirtiendo en un problema de seguridad”. Y ha dejado sobre la mesa un dato que da que pensar, sobre todo en materia de prevención de incendios en edificios “emblemáticos” de Málaga como los museos. En este sentido, Jiménez ha confirmado que los bomberos no visitan un museo malagueño para trazar un plan de seguridad en caso de incendio “desde que se abrió el Museo Picasso”, es decir, desde el año 2003. “Por ejemplo el Museo de Málaga tampoco lo hemos visitado. Eso implica que en caso de incendio no sabemos cuál es la lista de prioridades de lo que hay que salvar”, ha destacado el portavoz de los trabajadores.

Más allá de las posturas tanto del equipo de gobierno como de Málaga para la Gente al hilo de la petición de dimisión de Mario Cortés, resulta determinante conocer cuál será el sentido del voto de Ciudadanos, cuyos tres votos pueden terminar de inclinar la balanza a un lado al otro pero teniendo en cuenta en este caso que toda la oposición (incluido en partido naranja) está del lado de los bomberos y en contra de la actitud del partido de gobierno. En este sentido, C's no se ha pronunciado “porque tenemos que analizar la moción en profundidad”, ha dicho el viceportavoz Alejandro Carballo, pero sí ha querido dejar una cosa clara: “Lo que queremos es tender puentes, no dinamitarlos. Si estamos criticando al equipo de gobierno no vamos a caer en lo mismo”, ha concluido el edil del partido naranja confirmando que “en principio” no van a apoyar ese punto concreto.