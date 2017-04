Todos unidos contra el CIE

La foto del día, aunque se empeñen en la oficial, suele estar en los pasillos. Donde espontáneamente hablan, pero cuando se decide hacer clic todos se preparan para la instantánea:nadie se resiste a no mirar a la cámara, es un entrenamiento desde la niñez. Y en esta ocasión, la imagen de la jornada reunía a todos los partidos políticos que tienen representación en la Casona.

La unanimidad es de todos, vía moción institucional, contra la decisión del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de que Málaga cuente con un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Cuando se produjeron las declaraciones del exalcalde de Sevilla no hubo que hacer muchos malabarismos para que el equipo de gobierno del PPy la oposición se pusieran de acuerdo. Como todos explican en la iniciativa, Málaga ha luchado mucho para que se desmantelara el anterior CIE el 20 de junio de 2012 después de 22 años de existencia en las que habían sido muchas las quejas de numerosas organizaciones sociales y las denuncias de instituciones, entre ellas los Defensores del Pueblo de Andalucía y España, la Fiscalía, o el propio Ayuntamiento de Málaga. En la moción, que han aprobado todos los grupos se hacía hincapié en la falta de respeto a los derechos humanos, las malas condiciones del centro o la falta de transparencia en su gestión y funcionamiento desde que estuviera en funcionamiento en 1990.

En la sesión, además, tomó la palabra Gabriel Ruiz Enciso, que hizo de portavoz de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, que engloba a veinte asociaciones que trabajan con este colectivo tales como Médicos del Mundo o Málaga Acoge, entre otras, quien explicó que su objetivo no es sólo luchar contra el CIE de Málaga sino también con cualquier centro de estas características que el Gobierno quiera abrir o que esté ya en funcionamiento en España.

Esta intervención venía a colación también de otra iniciativa que presentaba IU-Málaga para la Gente, cuya edil Remedios Ramos, pedía a la comisión de Derechos Sociales que el Ayuntamiento de Málaga se posicionara en bloque en contra de este tipo de instalaciones a lo largo de todo el país, cosa que consiguió sorpresivamente haciendo que el equipo de gobierno del PPapoyara esta postura en contra de las política del Gobierno central de su partido. En uno de los puntos de su iniciativa, precisamente, instaba al Ejecutivo a eliminar estos centros, donde los internos tienen «peores condiciones y menos garantías que en las propias cárceles».

Adicciones on line

Llamó la atención en Derechos Sociales de una iniciativa que defendía el concejal socialista José Carlos Durán para poner en marcha una campaña y modos de informar a los jóvenes sobre el perjuicio de los juegos de azar on line, explicando el perjuicio que tienen, ya que se realizan pequeñas apuestas a través de las tarjetas de crédito, que está atrapando a muchos jóvenes que se están volviendo adictos. Las apuestas on line han crecido exponencialmente en tan sólo un año, concretamente un 20%, según la Dirección General de Ordenación del Juego, pasando a ser cerca de un millón de personas las que alguna vez jugaron on line en el año 2015, como explicó Durán. Se aprobó por unanimidad y se añadió una enmienda de Málaga Ahora para que el Ayuntamiento se comprometa a restringir publicidad de juegos de azar en sitios públicos así como en la televisión municipal Onda Azul.

Una causa de resolución de un contrato

El grupo Málaga Ahora llevaba ayer a la comisión de Economía una iniciativa para saber qué había hecho el equipo de gobierno del PPtras aprobarse por unanimidad el 30 de julio del pasado año declarar a Málaga territorio libre de paraísos fiscales, una petición que demandó Intermón Oxfam, cuyos miembros han preguntado estos días por qué aún no se ha llevado a cabo la iniciativa.

Pues bien, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo criticaba la tardanza al igual que el resto de la oposición, a lo que el edil de Economía, Carlos Conde, contestaba que se había puesto las pilas y explicó los pasos que se han dado. Afirmó que ya les pedían a todas las empresas que suscriben contratos con el Ayuntamiento una declaración responsable de que no tienen cuentas ‘offshore’ (es decir en paraísos fiscales), y que ya es motivo de resolución de un contrato municipal realizar prácticas vinculadas al fraude y a la evasión fiscal, «a la espera de que haya nueva normativa de la Junta al respecto», como subrayó Conde, que se disculpó por no haberles explicado antes los avances.