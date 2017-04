El Ayuntamiento no tiene intención de retirar la concesión al mercado de la Merced

Los concesionarios del Mercado de la Merced pagaron diez años de canon por adelantado al Ayuntamiento, lo que dificulta la posibilidad de acudir a la vía de la retirada de la concesión, a pesar de las numerosas deudas que arrastran los concesionarios. Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, señaló ayer que su equipo no ha tomado una postura sobre ese tema, aunque en principio no tienen intención de expropiar a los actuales titulares, mientras que abogó porque los afectados busquen una alianza con otra entidad para reflotar el negocio de hostelería gourmet.

“No hay ningún avance en cuanto a la retirada de la concesión, hay una empresa que no ha ido bien y puede ver si puede reconducir o llegar a un acuerdo con otra que lo pueda hacer mejor, y nosotros, mientras esté en el marco de la concesión no tenemos que entrar mas allá, pero no hay una voluntad de retirar la concesión”. “Lo veo como un problema entre particulares, que podrá buscar solución y hacerlo mejor o llegar a un acuerdo con otra que pueda ayudarle”. De la Torre dijo que le preocupan los impagos, “pero como como cualquier otra empresa, y con nosotros ha cumplido desde ese punto de vista”.