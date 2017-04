El Ayuntamiento retirará la concesión del mercado de la Merced si hay causas legales

El Ayuntamiento ha dado el primer paso para acabar con los problemas que rodean desde hace meses al mercado gourmet de la Merced. Los grupos municipales aprobaron ayer por unanimidad retirar la concesión del espacio gastronómico si se producen las causas legales para ello. Tras un intenso debate en la comisión de Economía acordaron exigir a la sociedad adjudicataria, Ezebag SL, documentos contables y certificados de estar al corriente de pago para comprobar si se produce algún tipo de incumplimientos y retirar la concesión de forma inmediata.

Esta actuación se produce apenas un mes después de que este periódico desvelara que Hacienda y los juzgados habían ordenado los primeros embargos sobre el recinto gourmet que se inauguró en septiembre de 2015. Según adelantó SUR, la empresa adjudicataria acumularía deudas con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores por un valor que podría superar los dos millones de euros. Igualmente, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa un escrito del Juzgado de Instancia número 1 de Málaga en donde se le insta a embargar la concesión.

La concejala de Promoción Empresarial, María del Mar Martín Rojo, anunció que su grupo «no va a mirar para otro lado, y si hay que resolverlo (la concesión), se hará». En este sentido, adelantó que dicha actuación iba a seguir adelante aunque no hubiera sido aprobada en la comisión de pleno, ya que hace una semana remitieron un oficio al área económica para que analizara los expedientes que obran en su poder en coordinación con los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Pedirán documentos contables y certificados de pago tras la moción presentada por el PSOE

El promotor asegura que presentará toda la documentación que le sea requerida

El debate de la moción aprobada, que fue presentada por el grupo socialista y que será ratificada en el próximo pleno, comenzó con la intervención de Moreno Leyva, administrador único de uno de los puestos que hay en el recinto, quien se mostró muy crítico con la actuación realizada por el Ayuntamiento hasta la fecha. Este empresario consideró que las personas que dirigen el mercado cuentan con más libertad que cualquier otra empresa privada y detalló que Ezebag acumula una deuda de 110.000 euros con la Seguridad Social, 105.000 euros con Hacienda y unos dos millones de euros con más de 90 proveedores. «Es algo que nos sorprende y no sabemos si es por un trato de favor o por desconocimiento», concluyó.

A este respecto, la concejal socialista Lorena Doña lamentó que el tema ya se ha tratado en demasiadas ocasiones sin que se haya producido una respuesta clara y contundente por parte del área municipal correspondiente. La edil se preguntó qué es lo que necesita el equipo de gobierno para tomar cartas en el asunto, y más teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento autorizó a la concesionaria el pasado 11 de diciembre a pedir un préstamo de 700.000 euros para pagar a la constructora, que tampoco ha cobrado lo que se les adeuda, según advirtió durante su alocución.

Pese a la aprobación por unanimidad -salvo en uno de los puntos que hacía alusión a las responsabilidades políticas-, los concejales de la oposición acusaron a la responsable del área de dispensar un trato de favor al promotor de la concesión. Especialmente crítico fue el edil de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien le acusó de «omisión del deber de defender los intereses públicos». A este aspecto, Martín Rojo responsabilizó a su predecesora en el cargo al recordar que el pliego se redactó durante la anterior legislatura, cuando ella aún no era la responsable de Promoción Empresarial, y les animó a denunciarla en los juzgados si consideran que se ha actuado de mala fe. «Asumo mi responsabilidad sin ningún tipo de miedo», anunció.

De los cuatro puntos de los que constaba la moción, el único que no salió adelante por el voto de calidad del presidente fue el cuarto, en el que se exigía al equipo de gobierno que depurara responsabilidades para aclarar cómo se ha permitido esta situación «que ha puesto en riesgo el patrimonio municipal». En este sentido, la edil del PSOE, Lorena Doña, mostró su temor de que el Ayuntamiento probablemente deberá terminar haciendo frente a las obligaciones contraídas por el adjudicatario al solicitar un préstamo «sin las suficientes garantías de pago».

La aprobación de esta moción supone un cambio radical sobre la tesis que venía defendiendo el Ayuntamiento desde que se destaparon las presuntas irregularidades. Hace apenas un mes la propia Martín Rojo consideraba que de momento no se producían las causas legales para resolver la concesión ya que la adjudicataria no mantenía deudas con el Ayuntamiento y no les constaba la reclamación de la Seguridad Social. Igualmente, sobre la petición de embargo realizada por un juzgado sostenía que los bienes de dominio público no son embargables. Previamente, en declaraciones a este periódico, sostenía que el Consistorio no podía mediar cuando había deudas entre particulares.

Por su parte, el promotor del mercado, el arquitecto José Luis Blanco, confesó no estar preocupado porque no existe ninguna causa legal para retirar la concesión y dijo que presentará toda la documentación que le sea requerida. Igualmente lamentó que parece que nadie tiene en cuenta que ha invertido cuatro veces más de lo que se le exigía ni la revitalización del entorno a la que ha ayudado el mercado. «Yo estoy tranquilo pese a que hay un acoso y derribo por parte de la gente que no le gusta que estemos», reseñó.

El mercado gourmet de la Merced abrió sus puertas en septiembre de 2015 y desde el primer momento ha estado rodeado por la polémica tras una inauguración reconvertida en visita por la falta de los permisos necesarios. Pese a todo, el promotor ha manifestado en diferentes ocasiones que están trabajando para relanzar el proyecto, realizando cambios en los puestos y agrupando negocios para que el número de clientes aumente.