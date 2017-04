El Ayuntamiento resta importancia a la manifestación en apoyo a los bomberos en Málaga

La imagen que se reprodujo en las calles de Málaga el pasado domingo, con los bomberos de nuevo protestando en plena calle aunque esta vez acompañados de unas 4.000 personas, no parece haber impresionado a los responsables de la negociación en el Ayuntamiento de Málaga, que ayer quiso quitar importancia a la marcha y la razón «a los que quieran venderla como un éxito, porque eso es erróneo». Así de contundente se mostró el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien restó «representatividad» a la manifestación echando sus propias cuentas: «Si se tiene en cuenta que cada uno de los 307 bomberos de Málaga pudo llevar a tres o cuatro personas entre familiares y amigos; que Podemos también movilizó a los suyos y que a la protesta se sumaron bomberos de Jaén, Sevilla o Granada las cuentas no salen», zanjó el edil de Seguridad, visiblemente molesto con el colectivo de bomberos porque además considera que lo que reclaman «es ilegal».

«El conflicto terminará cuando se den cuenta de que lo que están pidiendo no se ajusta a la ley», añadió Cortés, quien volvió a recordar que «no se puede romper un convenio colectivo que acaba de ser firmado por todos los representantes sindicales de este Ayuntamiento porque a un grupo (de bomberos) no les gusta». El edil añadió incluso que el derecho a la huelga que llevan los bomberos ejerciendo desde el pasado de 14 de marzo no estaría amparado por la ley «porque en ella se especifica que la reivindicación no puede atentar contra un convenio colectivo democráticamente firmado».

En efecto, parte de las reivindicaciones de los bomberos están sujetas a la negociación de un convenio colectivo –el de los funcionarios municipales– que ya fue ratificado tanto por el Ayuntamiento como por el resto de sindicatos y que en principio no volverá a revisarse hasta el 1 de enero de 2018. Mientras llega ese momento, las partes podrían sentarse a negociar un calendario para ir incorporando algunas peticiones y la manera de gestionarlas, pero también en este punto se mostró ayer tajante el propio Cortés, que quiso dejar un mensaje claro a los bomberos: «No nos sentaremos a negociar mientras no dejen las movilizaciones».

Archivada la denuncia de bomberos por un incendio en Churriana La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en relación con el servicio prestado en un incendio ocurrido en una vivienda de Churriana, que se saldó con un herido. La organización sindical presentó una denuncia en la que recriminaba a los responsables del servicio «la tardía atención prestada», debido a que el parque de dicho distrito estaba cerrado temporalmente y hubo que movilizar a personal de otro. El ministerio público requirió un informe a la Policía Judicial y justifica el archivo de la causa en que «no se ha constatado la existencia de elementos objetivos que indiquen una inadecuada atención al incendio» y que la respuesta al aviso «fue correcta».

En este escenario, y a pesar que desde la oposición municipal vuelven a urgir al alcalde, Francisco de la Torre, y a su equipo a que pacten una salida negociada a la primera huelga indefinida de la historia en el cuerpo de bomberos, las puertas parecen estar cerradas desde el equipo de gobierno, cuya última reunión con el colectivo para tratar de llegar a una solución tuvo lugar hace más de un mes. La postura «inamovible» de Cortés y los suyos fue criticada de nuevo ayer duramente por todos los grupos de la oposición, que sí acudieron a la marcha del pasado domingo y además le dan un valor de peso porque «con ella se demostró que Málaga está con sus bomberos». Así lo manifestó ayer la portavoz socialista en la Casona, María del Carmen Moreno, quien considera que la solución al conflicto tiene que ver «con la voluntad política, y el equipo de gobierno no parece tenerla». La edil del PSOE admite que «no se puede abrir una negociación al margen del convenio colectivo ya firmado», pero insiste en que «algunas de las reivindicaciones sí pueden tener una respuesta por parte del equipo del PP, y además a coste cero». En una línea similar, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, volvió a cargar contra la postura «enrocada» de los responsables municipales y lamentó «los constantes incumplimientos con el comité de huelga, que además está generando un problema grave en la ciudad». Para Torralbo, los efectos de este conflicto laboral tienen su reflejo «no sólo en la seguridad de los propios bomberos, sino también en la de los ciudadanos».

«Había algunos compromisos firmados con anterioridad a esta huelga (como la reclasificación profesional) que no se han cumplido, de modo que los bomberos no sólo no se sienten respaldados, sino que además cada vez los están apretando más», manifestó por su parte el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, quien confirmó que su grupo seguirá del lado del colectivo «porque creemos que sus reivindicaciones son justas». El edil insistió ayer de nuevo en la necesidad de que el equipo de gobierno «se siente ya» a negociar, y en esta misma línea se pronunció el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien se mostró sorprendido, además, por la actitud del Ayuntamiento de «quitarle importancia a la marcha del domingo: si la cifra de 4.000 personas en la calle, en Málaga, para protestar por un tema local no es algo importante que baje Dios y lo vea», zanjó el concejal.

La polémica de la escala

El asunto de la seguridad, sobre todo al hilo de acontecimientos como el del incendio de la pasada semana en Ciudad Jardín y del anuncio de que el brazo articulado de una de las escalas que los bomberos utilizan para llegar a los edificios más altos está averiado, también está latente en el conflicto de los bomberos, aunque en este caso el edil de Seguridad insiste en desligar este debate del de la huelga y recuerda que caer en lo contrario «es una irresponsabilidad». En el caso concreto de la escala, Cortés confirmó ayer que en los presupuestos de este año hay una partida específica para su reparación, «a pesar de que ningún Ayuntamiento tiene una autoescala de estas características». El edil ratificó su reflexión tirando del protocolo «de los propios bomberos», en el que se especifica que «en incendios a partir de una octava planta la evacuación tiene que hacerse por la escalera y porque para poder utilizar la autoescala hacen falta unas condiciones muy específicas», por lo tanto –avisó– «no es cierto que las personas que vivan por encima de esta altura queden abandonadas a su suerte».