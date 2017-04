Banderas: «Tenemos un proyecto para el Astoria que puede enamorar a los malagueños»

“Tenemos un proyecto entre manos que puede enamorar a la ciudadanía malagueña. Si no, no me metería, y creo que los demás implicados tampoco”. Antonio Banderas está convencido de que la propuesta que ha ganado el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para la manzana que ocupan los antiguos cines Astoria y Victoria, una actuación que respalda y en la que va de la mano de los estudios de arquitectura de José Seguí y Mendoza Partida, y de la empresa Starlite, supondrá un aporte cultural importante para un centro de Málaga “que está expandiéndose de una forma extraordinaria”. Banderas ha efectuado estas declaraciones en exclusiva para SUR al término de la reunión celebrada esta mañana en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga entre el equipo ganador del concurso del Astoria y los directivos de este organismo del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde, Francisco de la Torre.

En el encuentro, ambas partes han acordado que la materialización del proyecto se llevará a cabo mediante otro concurso de cesión y explotación de la parcela, si bien legalmente podría adjudicarse al proyecto de Banderas de forma directa si se justifica que tiene un interés general para la ciudad. No obstante, la vía escogida es la pública concurrencia “para que no haya una crítica fácil sobre el tema”, según ha reconocido el alcalde. Eso sí, el concurso se basará en las características de la actuación avalada por el actor y que ha sido la ganadora del concurso de ideas.

En unos dos meses, para finales de junio, el equipo de Seguí y Banderas presentará al Ayuntamiento un proyecto más elaborado para la manzana del Astoria, a partir del que ha ganado el concurso, en el que el uso cultural será más potente, según ha asegurado Seguí.

Todo gravitará en torno a un teatro que, según ha detallado Antonio Banderas, tendría un nivel de producción propio “fuerte” y “profesional” basado en la búsqueda de patrocinios para garantizar la calidad de los espectáculos sin tener que depender exclusivamente de la taquilla. Asimismo, habrá restaurantes y espacios gastronómicos pero basados en espectáculos de flamenco, jazz o magia.

“Estamos muy ilusionados porque creemos que tenemos un proyecto bueno. Cuando llegue la hora de la concesión, el Ayuntamiento tendrá que decidir entre las propuestas que se presenten. Si hay alguna que supera lo que hemos puesto sobre la mesa, que creo que es muy atractivo desde el punto de vista cultural, pues mejor para Málaga, pero de momento creemos que tenemos una cosa entre manos que puede enamorar a la ciudadanía malagueña”, ha comentado el actor.