No hay donde sentarse en el Clínico

La estampa se puede contemplar a diario en los alrededores del Hospital Clínico Universitario Nuestra Señora de la Victoria. Muchos familiares de pacientes o acompañantes de estos se ven sentados en cualquier superficie que encuentren, guardando difícilmente el equilibrio ante la ausencia de unos bancos donde poder sentarse en esos momentos de espera que en esos lugares se hacen tan largos. Poyetes, los hierros que rodean los jardines, bordillos, cualquier lugar es bueno con tal de tratar de hacer la espera más llevadera.

«¿Por qué no ponen unos bancos en el exterior del hospital?», se pregunta José Vicente García, un ciudadano que acude con frecuencia a este centro hospitalario y que dice estar harto de contemplar todos los días la misma escena. «Yo sé que la cosa no está nada boyante con los presupuestos, pero colocar unos bancos supondría un mínimo gasto y aliviaría a muchas personas que pasan mucho rato en el exterior del hospital esperando», señala. Una actuación que a su entender descongestionaría también las dependencias del complejo hospitalario, ya que si existieran bancos en el exterior, muchas de las personas que permanecen dentro a la espera de cualquier gestión saldrían del edificio y esperarían fuera. «Deberían tenerlo en cuenta, no creo que suponga mucho gasto poner unos bancos de madera o de metal como los que existen en algunos parques». Y de tanta espera, este ciudadano apunta al poco caso que dice que hacen muchos de los carteles que hay colocados en el exterior de los hospitales, donde asegura se indica expresamente «que está prohibido fumar en todo el recinto hospitalario y, sin embargo, la gente fuma con todo el descaro y justo al lado de los carteles que lo prohiben».

Quienes también piden bancos para sentarse son algunos vecinos que reclaman al Ayuntamiento que los coloque a lo largo de la Alameda de Capuchinos, pues sostienen que vendría muy bien a las personas mayores que se desplazan por esa zona. «Somos muchos los vecinos que acudimos al mercado del Molinillo y echamos en falta unos bancos donde descansar cuando regresamos», comenta uno de ellos.

Arroyo de los Ángeles: suciedad y parque periurbano

El lateral del Instituto Miraflores de los Ángeles no ofrece su mejor imagen, algo en lo que repara Juan Repetto, quien escribe en el muro de facebook de esta sección y dice que esa zona se encuentra muy sucia y el cauce del arroyo también. «Hagan un gran jardín con parque de perros y arreglen la zona como parque urbano con el agua del arroyo fluyendo libremente, ya que está atrancada con basuras», escribe. «Y el monte Coronado y el del Asilo de los Ángeles igual. Un gran parque natural ya en la zona».

En 2009, Izquierda Unida presentó una propuesta en el pleno municipal para que la zona del Cerro de los Ángeles y el monte Coronado se convirtieran en un gran parque periurbano que dotara a los malagueños, especialmente a los vecinos de Miraflores de los Ángeles, Arroyo de los Ángeles, Palma-Palmilla, La Corta y Carlinda, de un lugar de esparcimiento a semejanza del parque de El Morlaco.