Vecinos de la zona de Guadalmar se manifiestan para pedir una solución al problema de los mosquitos

Bajo el lema 'Stop Mosquitos', un centenar de personas se han manifestado esta mañana en la zona de Guadalmar para pedir una solución al problema de la plaga de mosquitos que llevan sufriendo durante casi dos años. Vecinos de todas las edades han participado en esta marcha, organizada por los colectivos de la zona. "Llevamos repelente a todas horas, la situación es básicamente insoportable. Solo queremos vivir tranquilos, llevar una vida normal", ha dicho Noelia Millán, vocal del AMPA del colegio de la zona y una de las asistentes a la manifestación, que ha comenzado en el campo de fútbol de Guadalmar y ha acabado en la barriada de San Julián. Muchos vecinos han acudido con sus hijos, a los que consideran las principales víctimas de esta plaga. "Tenemos que aplicar repelentes a los niños todos los días, incluso a veces tenemos que pincharles Urbasón", explicaba Mayte Martín, otra de las vecinas de la zona. "Al final la solución va a ser no llevar a los niños al colegio", decía Millán.

El pasado lunes 10 se fumigó la zona por primera vez, pero los habitantes del barrio no han visto resultados. "Se ha fumigado sin desbrozar y sin limpiar, no ha sido efectivo para nada, de hecho se canceló un partido de fútbol dos días después. No vemos soluciones, por eso nos manifestamos", apuntaba la vocal del AMPA.

"Queremos que las autoridades redoblen el esfuerzo y apliquen un plan preventivo para que esto no vuelva a suceder", comentaba Manuel Cuadro, vecino de Parque Litoral, zona que también ha estado presente en la marcha.

Además de los vecinos, los comerciantes de la zona también piden soluciones para que esta plaga no siga afectando a sus negocios. María José Linero, propietaria de una cafetería en Guadalmar, nota la diferencia con respecto a otros veranos. "Se nota muchísimo, la gente no se sienta en las terrazas. La gente que viene de vacaciones asocia esta zona con mosquitos y con malestar, es una pena".

El próximo sábado, 29 de abril, los vecinos han convocado otra manifestación, que comenzará en Sacaba Beach.