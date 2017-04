Un parque canino bajo casa

Los recintos para perros son espacios muy solicitados por quienes tienen mascotas, pero en ocasiones también son motivo de quejas por parte de quienes residen en sus proximidades. Es el caso de Ana Isabel Martín, quien se queja de las molestias que le ocasiona un recinto de perros que se encuentra en la calle Mero, en Miraflores de los Ángeles. Según indica, el parque «está justo bajo mi bloque y junto a unos 6 bloques más», por lo que señala que «nos es imposible descansar ni un solo minuto durante el día», debido a que los ladridos «son constantes». «De tanto llamar a la policía he logrado que al menos pongan un candado y abran y lo cierren (supuestamente es lo que me dijo la policía, que hay un empleado municipal que lo abre a las 9 de la mañana y cierra en invierno a las 22 y verano a las 24, como si eso fuera consuelo)», aunque señala que ese horario no siempre se cumple.

«Los dueños se limitan a hablar entre ellos mientras sus caninos ladran», asegura, y manifiesta haber recibido insultos e incluso intentos de agresión al tratar de grabar las molestias que le ocasiona el recinto. «Tengo dos hijos, uno de 10 años y otro de 6, y el de 10 padece de migrañas y todos los días he de administrarle ibuprofeno por el dolor de cabeza a causa de los ladridos constantes y la imposibilidad de descansar. Cuando no hay colegio los ladridos de los perros le despiertan y mi hijo incluso llora por los dolores y la imposibilidad de concentrarse para estudiar». Además, agrega que el pequeño de sus hijos «es alérgico a los pelos de los perros y ácaros, con lo cual las ventanas las tengo que tener cerradas todo el día (incluso tengo doble ventana y una de ellas de climalit) y ni por esas se puede evitar el ruido de los ladridos». «Yo llevo 3 meses de baja laboral por una diverticulitis derivada del estrés, ya me están dando hasta mareos por cuadros de ansiedad e inclusive he perdido en dos ocasiones la memoria por momentos y, según mi médico de cabecera, es debido al estrés y ansiedad».

Añade que «todos los vecinos estamos igual, pero ante la agresividad de los dueños de los perros no dicen nada. No sé a quien se le ocurrió la idea de poner el parque en ese lugar teniendo justo a unos pocos metros un descampado inmenso sin viviendas a los lados», señala esta mujer que se muestra desesperada.

Luna de cristal. / SUR

Ramos Carrión: un gran cristal sin recoger

La enorme hoja de cristal que aparece en la fotografía de abajo lleva apoyada junto a esos contenedores, en la calle Ramos Carrión, a la altura de los números 45 y 47 del Limonar, desde antes de Semana Santa, según denuncia Celia Lázaro, quien se pregunta si es correcto el lugar en el que está depositada. Desde luego no parece el lugar más idóneo, y por un doble motivo: primero por el peligro que supone, al tratarse de una gran pieza de cristal ya fracturada que está apoyada sobre unos contenedores, y que al menor roce puede deslizarse y caer pudiendo provocar heridas a las personas que pasen por allí. Y si como dice esta ciudadana lleva tanto tiempo en ese lugar, es probable que el que lo ha depositado allí no haya dado cuenta de ello al Servicio de Atención Ciudadana del Área de Medio Ambiente (900.900.000) para advertir de su existencia y, de esta forma, concertar su retirada para evitar que permanezca tanto tiempo en la vía pública, con el peligro que ello pueda deparar, y también por la fea imagen que supone.