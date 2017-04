Zorrilla ve a De la Torre y Briones responsables del fiasco de Art Natura

Una vez puestas sobre la mesa las conclusiones de la comisión de investigación del fiasco de Art Natura o el Museo de las Gemas por parte de Ciudadanos, Málaga Ahora, y el PSOE, ayer le tocó el turno a IU-Málaga para la Gente, cuyo portavoz, Eduardo Zorrilla, es el presidente de la misma por lo que ha esperado a que todos se expresen para cerrar con las suyas. Para Zorrilla, que ha convenido al igual que el resto de los grupos políticos de la izquierda que habría que trasladar a la Fiscalía las conclusiones que se aprueben en la última cita de la comisión –el 5 de mayo– ha hecho un minucioso relato de los hechos pasando por las que considera irregularidades para cerrar que los responsables políticos del despilfarro de Art Natura, que cifra en más de 30 millones de euros, son el exsecretario de Estado de Cultura en la época del PP Miguel Ángel Cortés; el alcalde, Francisco de la Torre; y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Díaz; y el que fuera concejal de Cultura y que es ahora subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones.

De la gestación del proyecto y la llegada del responsable de Royal Collections, Fulgencio Alcaraz, a Málaga ha dicho que está directamente relacionado con el exsecretario de Estado de Cultura en época del PP Miguel Ángel Cortes, que lo trajo de la mano, y que además cobró 39.000 euros por parte de su empresa Torozos Legal en concepto de un asesoramiento, «que no ha quedado claro en qué cuestiones». De alcalde, el presidente de la comisión de investigación estima que realizó un contrato leonino sin avales para el Ayuntamiento, por lo que le considera también responsable político del derroche de fondos públicos. Por el alto sobrecoste en las obras de rehabilitación, que pasaron de 19,5 millones de euros a 30 millones, motivado por no incluir en el proyecto básico el estudio de la cimentación del edificio, señala al que fuera edil de Urbanismo, Manuel Díaz. Por los pagos de 1,2 millones de euros en concepto de canon cobrado por empresas ligadas a Royal Collections, pero sin objeto social adecuado, estima que De la Torre y Briones son responsables porque cuando llegó de edil Damián Caneda cortó en seco estos desembolsos «porque no estaban justificados el destino de los mismos», y que esto también podría ser «malversación de fondos públicos».

Pomares afirma que contestará por escrito

Efectivamente no estaba en el orden del día, pero la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo;y el edil socialista, Daniel Pérez;no dejaron pasar por alto la ‘operación Semana Santa’ en la Gerencia de Urbanismo que se ha saldado con el cumplimiento exprés de una sentencia del TSJA (leen bien, el Alto Tribunal A ndaluz) por la que el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y el gerente, José Cardador, han habilitado a una funcionaria durante un día como jefa de servicio de Licencias y Protección, y al día siguiente la cesaban por falta «absoluta» de confianza. Curiosa la falta de confianza de la que hablan ahora porque cuando la destituyeron de jefa de departamento (la número 3 de la Gerencia)la dejaron como jefa de servicio, al menos en el sueldo. Pomares no contestó ayer a las preguntas de la oposición, pero sí afirmó que confía en los servicios jurídicos y que responderá por escrito en un informe.