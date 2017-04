Archivan la denuncia por apropiación indebida contra un expresidente de las peñas

El Juzgado de Instrucción número 13 de la capital ha decidido archivar la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental presentada contra el expresidente de la Federación de Peñas de Málaga, Jesús González, al que se acusó de quedarse con una partida de 2.500 euros sin haberla devuelto ni justificado como gasto, así como de manipular la contabilidad de la entidad durante su mandato.

La denuncia se fraguó en una etapa en la que al frente de la Federación quedó una gestora formada por expresidentes de la entidad, entre los que se encontraban Fernando Escobar (como máximo responsable) y Rafael Trigos. La denuncia se refería a unos hechos ocurridos durante la etapa en la que González estuvo al frente del colectivo de las peñas, desde 2005 hasta 2013. Ese año, tras anunciar que no optaría a la reelección y ante la ausencia de candidatos, la citada comisión pasó a hacerse cargo del organismo hasta que se eligió a un nuevo mandatario.

Trigos explicó entonces a este periódico que se analizó diversa documentación y que se observaron aspectos que «no cuadraban» en la gestión del expresidente. Fue ahí cuando, según sus manifestaciones, detectaron una partida de 2.500 euros que habría retirado González y que no habrían sido justificados.

Dos años y medio después de que se hiciera pública aquella denuncia, la jueza ha terminado archivando la causa al considerar que no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito de apropiación indebida atribuido a González. «La transferencia desde la cuenta de la federación a la de González (los 2.500 euros) ha quedado plenamente justificada tanto por las declaraciones de los testigos que constan como por los documentos aportados, no existiendo indicios de que se haya apropiado de cualquier otra cantidad de dinero perteneciente a la Federación», asegura la jueza en el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional del caso.

La magistrada apoya también su resolución en el informe de la Fiscalía, donde recoge que esos 2.500 euros suponía un reintegro de una cantidad adelantada por Jesús González y extraida por este de su propia cuenta «para el montaje de la caseta». De hecho, el propio Ministerio Público pide el archivo del caso «sin perjuicio» de que pueda reabrirse si, tras la auditoria de las cuentas de la Federación, aparecieran nuevos indicios que concretaran «de modo riguroso» los ilícitos que ahora se sobreseen.

El otro delito investigado, el de falsedad documental, que no solo afectaba a González, sino también al extesorero y al exsecretario general de la entidad, también ha sido archivado por la jueza, que no ha observado «el falseamiento de las cuentas de la federación al que se refiere la denuncia», según refleja en su auto. El informe del fiscal va en el mismo sentido: «[...] no habiéndose podido constatar datos que hayan sido efectivamente manipulados, omitidos o añadidos para reflejar una situación distinta a la real».

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Málaga también ha tumbado la demanda interpuesta contra González por la propia Federación en la que se reclamaba al expresidente que pagara de su bolsillo la suma de 14.288,27 euros referida a una sanción de Hacienda contra la entidad por impago del IVA. El magistrado no sólo desestimó esa pretensión, sino que además condenó a la demandante al pago de las costas.