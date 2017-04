Piden que se cumpla «de verdad» el fallo del TSJA en Urbanismo

La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga no daba crédito ayer por cómo se había dado cumplimiento de forma exprés a la sentencia del TSJA por la que tenían que haber habilitado como jefa del Servicio de Licencias y Protección de la Legalidad a Teresa Domingo, la misma que nombraron un día, y al día siguiente cesaron. Un visto y no visto que duró 24 horas exactas. A las 12.35 le llegó el nombramiento en cumplimiento del fallo la mañana del Martes Santo y la destitución, cayó en el mismo sitio y a la misma hora, el Miércoles Santo. Dos días en los que, con los tronos en la calle, el ruido mediático sería menor. Tras las cuatro jornadas de asueto, saltaba la alarma en Urbanismo cuando todos los empleados públicos recibían una oferta de empleo para cubrir el citado puesto, cuando muchos sabían que supuestamente habrían habilitado a la que fue su anterior titular Teresa Domingo, antes de que la nombraran jefa de Departamento en 2009.

La oposición de izquierdas ponía ayer el grito en el cielo ante el paripé efectuado para ejecutar la sentencia. Hoy, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, aunque no tiene ningún punto del orden del día dedicado a esta cuestión, acabará tratándose este asunto puesto que todos los partidos de la izquierda harán constar su malestar en el turno de ruegos y preguntas. Para el edil socialista Daniel Pérez, está claro que no ha dado ejecución al fallo explicando que la forma de actuar nombrando y cesando a Domingo ha sido «torticera». Para el PSOE es obvio que Urbanismo ha esperado a que fuese Semana Santa para hacer el cambio, con nocturnidad y alevosía, primero, para que no trascendiese mucho, y segundo, para no informar a los consejeros, que son los ediles del Ayuntamiento. A juicio de Pérez, el edil de Urbanismo, Francisco Pomares y el gerente, José Cardador, les deben explicaciones.

En IU-Málaga para la Gente hacían constar que el desbarajuste que hay en la Gerencia en cuanto a personal y el acceso sin concurso de méritos a las plazas, por lo que acaban haciendo lo que les viene en gana. Su portavoz Eduardo Zorrilla, valoró la habilitación efímera de Domingo como un «clarísimo fraude de ley». Asu juicio, el fallo se ha quedado en simulacro de cumplimiento. Incidía en que no sólo se debe aparentar que se cumple la resolución judicial, sino que deben cumplirla de verdad, y no montar triquiñuelas de este tipo.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, no fue ni mucho menos suave con el tema. Para Torralbo, que es abogada de profesión al igual que Zorrilla, esta actuación de pantomima podría tratarse de un desacato a una sentencia o una prevaricación. Prevaricación porque podría estar tratándose, como explica, de «penalizar» a la funcionaria por haber recurrido judicialmente su situación laboral, lo que sería una venganza o vendetta. La portavoz de Málaga Ahora asegura que cuando la cesaron en septiembre de 2014 la causa fue una reestructuración, no pérdida de confianza como explican ahora, por lo que podrían estar faltando a la verdad, lo que a su juicio es muy grave.

Ciudadanos de desmarca de estos planteamientos y defiende a su socio de investidura, el PP. El edil Alejandro Carballo afirma que respeta la decisión y que Domingo tuvo problemas con sus subordinados. Tanto Pomares como Cardador hacen mutis por el foro no queriendo valorar un asunto que es de su más directa incumbencia escudándose, ambos, en que no abordan temas de personal. La nueva política facilona ante las adversidades.

«Sufro una venganza»

La ex jefa de Departamento de Urbanismo y actual empleada de base, Teresa Domingo, fue cesada en 2014 a cuenta de su actuación abriendo más de 160 expedientes en Villas del Arenal por obras irregulares, que más tarde barnizaron con una queja de sus subordinados en una supuesta carta, a la que nunca accedieron los medios de comunicación (pese a que la reclamamos) ni siquiera ella misma, que lleva dos años pidiéndola. Domingo considera que la falta de cumplimiento de la sentencia del TSJAque la habilitaba como jefa de Licencias y Protección de la Legalidad «es una venganza en toda regla por haber abierto unos expedientes de infracción, que finalmente se acabaron caducando casi todos o todos, como todo el mundo sabe en Urbanismo», manifestó ayer a SUR.

Para ella, no se ha cumplido el fallo por el que llevaba pleiteando dos años y pagándose las costas de su bolsillo, «no como otros», como subrayó. Entiende la funcionaria que para que el edil de Urbanismo, Francisco Pomares, y el gerente, José Cardador piensen que se ha dado cumplimiento efectivo a la sentencia «hay que tener una mente muy sucia, como la que tienen ellos». Consultados ambos si querían hacer declaraciones al respecto, alegaron que no hablan de asuntos de personal.

Domingo finalizó diciendo que pedirá al TSJA que el fallo se ejecute, y les dice a Pomares y a Cardador que no la van a amedrentar más, que llegará hasta el final.