La Junta llevará al Contencioso la deuda que no reconozca del embargo del edificio de Correos

La Junta de Andalucía no está contenta con las resoluciones de la Diputación respecto a las alegaciones presentadas contra el embargo del edifico de Correos. No obstante, el Gobierno andaluz abonará durante este año la deuda que considere «justa». No sucederá lo mismo con el resto. De hecho, llevará al Contencioso Administrativo todas las que considere «no reconocibles».

Al menos, así lo anunció ayer la consejera de Economía y Administración Pública, María Jesús Montero, tras conocer la resolución de las alegaciones presentadas por la Delegación del Gobierno en Málaga por parte del Patronato Provincial de Recaudación, y que rebajan en 428.087 euros la deuda que le reclama la Diputación, que asciende a 8.339.854 euros. La Junta ha sostenido que se le atribuyen deudas que corresponden a otros organismos y administraciones públicas.

La entidad encargada de gestionar los impuestos de los municipios de la provincia le ha dado la razón a la Junta sólo en 1.185 casos. Sin embargo, intenta cobrar 8.077 deudas, la mayoría de impagos y recibos devueltos por la administración andaluza y que afectan a 74 pueblos de Málaga, principalmente Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano y rústicos, así como tasas de basura, aguas y depuración o licencias municipales, entre otras.

La Consejería está estudiando por qué no se han atendido algunas de sus alegaciones

Montero dice que la intención de su departamento es volver a reunirse con la Diputación

Montero, que visitó ayer Málaga para conocer el informe ‘Situación Andalucía’ elaborado por BBVA Research, señaló que la Junta está estudiando actualmente la resolución de las alegaciones presentadas para determinar las razones por las cuales no han sido aceptadas la mayoría de ellas.

«Nuestra idea es que una vez que lo tengamos estudiado, reunirnos de nuevo con la Diputación para que aquella parte de la deuda que está conciliada, que entendemos que es justa y que corresponde, durante este mismo año procederemos a abonarla; y aquella que entendemos que es una deuda que no es reconocible por parte de la administración de la Junta, pues evidentemente no descartaremos ir al contencioso administrativo para defender los derechos de la Hacienda pública», declaró Montero. La consejera no valoró la cantidad que se abonará a lo largo de este año. No obstante, la Junta ha calculado que ascenderá a 2,5 millones.

Según dijo, la Junta irá al Contencioso Administrativo con la deuda no reconozca para defender los derechos de la Hacienda Pública, «porque se habla del interés de los ciudadanos. No estamos hablando de intereses particulares, sino de intereses colectivos. No pagaremos las cantidades que no consideremos de justicia».

Llamamiento al dialogo

Montero insistió en que no le parece que el modo de relación y la dinámica de funcionamiento entre administraciones sea la vía del embargo. «Nosotros tenemos deudas muy importantes de ayuntamientos y no procedemos al embargo de edificios ni de instalaciones públicas», manifestó.

La consejera, que instó a la vía del dialogo, reiteró que no creía que sean los mecanismos de embargo «ningún elemento para poder posibilitar una acuerdo que tiene que ser por ambas partes, porque al final se habla de dinero de los ciudadanos».

La resolución de las alegaciones planteadas por el Gobierno andaluz a finales del pasado año ha llevado a la Diputación a levantar la suspensión del embargo. El Patronato de Recaudación Provincial mantiene en este sentido el embargo notificado el pasado 23 de septiembre de 2016 de parte del antiguo edificio de Correos, propiedad de la Junta de Andalucía, tras rechazar la mayoría de las alegaciones presentadas por el Gobierno andaluz al respecto.