Un paseo nada recomendable

Hablar del río Guadalmedina no es para nada bueno. Cuando no es la vegetación que se acumula en la parte más alta, es la suciedad que hay en el mismo lecho del río o en sus escalinatas. Algo en lo que ha reparado Pedro Moral, un vecino de calle Carretería que escribe a esta sección para expresar su queja por lo que ve a diario. «Tengo una perra (Podi) y salgo a pasearla al cauce del río casi todos los días. Llevo viviendo por la zona un año y desde entonces he mandado diferentes quejas al portal de quejas del Ayuntamiento para que limpien el cauce al menos por la zona que conozco: desde Hacienda hasta la Tribuna de los pobres, y no solo de porquería (botellas, latas, ruedas, ropa, colchones, muebles, papeles, paquetes de patatas) para que no lleguen al mar, sino también de matojos que crecen en los pequeños cauces laterales para que el agua, no se estanque y críe pulgas».

«Nunca me han contestado a estas peticiones, ni han limpiado ni una sola vez esa parte desde hace un año, pero esta última vez tardaron dos semanas en contestarme y me dijeron que los operarios ya estaban limpiando a fondo toda la zona». Una respuesta que no le convence y que califica de «falsa», pues afirma que «solo recortaron la hierba en un tramo de 100x4m, hierba que además no molestaba». «Los vecinos seguimos aleatoriamente y voluntariamente recogiendo basura cada ciertos días y dejando las bolsas en los laterales, pero tendríamos que estar tres días seguidos». «También me quejé de que la escalera que baja desde el puente de la calle Mármoles está llena de excrementos humanos y orina formando cascadas de ésta y diarreas», por lo que dice, «la peste es insoportable y es muy necesario limpiarlo a fondo». Máxime teniendo en cuenta que se trata de un lugar que ha sido utilizado en Semana Santa «como servicios públicos». «Dicho esto me gustaría puntualizar que el Ayuntamiento funciona así de mal, pero si la gente fuese civilizada jamás llegaría a este nivel».

«En Semana Santa la gente es peor aún y no les da vergüenza de tirar cosas al río, descampados o el suelo como si fuese lo más normal del mundo», indica, al tiempo que pide que se formulen quejas al Ayuntamiento.

Balones rajados.

Eduardo Ocón: rajan 30 balones de baloncesto

Los niños y niñas del colegio Eduardo Ocón, en Huelin, que practican baloncesto como actividad extraescolar se han encontrado a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa con la desagradable sorpresa de que los balones habían sido rajados. El material deportivo pertenece al AMPA del colegio y estaba guardado en una habitación que da al patio principal del colegio. Tiene un techo de uralita, roto desde hacía tiempo. «Ya habíamos avisado a la Junta de Distrito, y este lunes ya pasaron a arreglarlo», comenta el presidente de la AMPA, Javier Santana. Más que el daño económico, lamenta que este acto vandálico haya dejado sin balones con los que practicar el baloncesto. Son casi 80 niños en la escuela de baloncesto, en las cuatro categorías. «Después del mal rato de encontrar el material rajado, tendremos que ir reponiendo poco a poco, ya que nuestras posibilidades económicas son limitadas», comenta Javier Santana, que agradecería algún gesto por parte de empresas o instituciones que permita la rápida reposición del material. Aunque en el local se guarda otro mucho material deportivo, los vándalos solo rajaron las cerca de 30 pelotas de baloncesto.