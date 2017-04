La consejera de Hacienda aboga por la vía del dialogo en el embargo del edificio de Correos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que la Junta de Andalucía abonará a lo largo de este año las deudas del edificio de Correos que la comunidad autónoma considere que son reconocibles. Asimismo ha anunciado que la Junta no descartará ir al Contencioso Administrativo para defender los derechos de la hacienda púalica en el caso de aquellas deudas que no considere justa y exigibles.

Montero ha realizado estas declaraciones esta mañana en Malaga durante su visita a las instalaciones del centro de operaciones de alto valor del BBVA en la Parque Tecnológico para conocer las previsiones de la entidad para Andalucía.

La consejera ha insistido respecto al edifico de Correos que no le parece que el modo de relación y la dinámica de funcionamiento entre administraciones sea la vía del embargo. “Nosotros tenemos deudas muy importantes de ayuntamientos y no procedemos al embargo de edificios ni de instalaciones públicas. Nos parece que ese no es el camino a seguir”, ha declarado Montero, que ha abogado por la vía del dialogo entre administraciones.

La titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha manifestado que la última novedad respecto al embargo del edificio de Correos la han tenido este lunes, con la comunicación de las cantidades que exige el Patronato Provincial de Recaudación. Según avanzó ya SUR, la Diputación ha rebajado en 428.087 euros deuda por la que ha iniciado el embargo del inmueble de Correos, que asciende a 8.339.854 euros, tras resolver las alegaciones.

“Estamos estudiando por qué no han atendido algunas de las alegaciones que se habían presentado por la delegación del Gobierno en Málaga. Nuestra idea es que en el momento en que lo hayamos estudiado, reunirnos con el Ayuntamiento y aquella parte de la deuda que entendamos que es justa abonarla durante este año, y la que no irá al Contencioso Administrativo”.

María Jesús Montero ha visitado hoy Málaga para reunirse con el equipo de analistas financieros de BBVA para conocer el informe de la entidad sobre las perspectivas económicas de España y Andalucía, y que según la conectar es habitual que se les presente primero antes de ser dado a conocer públicamente. “Espero que la previsiones sean buenas, como están dando todos los resultados económicos están dando, incluso superando ls previsiones del propio Gobierno andaluz tiene para 2017”, ha manifestado, a la vez que ha recordado que la comunidad está cumpliendo con los principios de estabilidad financiera.