Málaga carece de escala para rescates en los 1.158 edificios de más de diez plantas

«Antonia tuvo la suerte de vivir en un octavo. Si el incendio hubiera ocurrido en la décima no se podría haber realizado el rescate puesto que el vehículo autoescala del que disponemos actualmente sólo llega hasta los 30 metros». Esta advertencia la hacen los bomberos de Málaga justo después del suceso que el lunes se cobró la vida de un hombre de 50 años, además de resultar heridos leves su madre octogenaria (Antonia), una vecina y dos bomberos. Pero la queja no es precisamente nueva. Se viene arrastrando desde que en 2014 empezó a dar problemas la joya de la flota, un camión autoescala adquirido en 2005 por 900.000 euros que está equipado con un brazo articulado de 42 metros, el equivalente a una torre de 13 plantas. Sin embargo, las continuas averías lo iban dejando temporalmente fuera de servicio hasta que en agosto de 2015 dejó de estar operativo. Y así sigue a la espera de una reparación valorada en 120.000 euros.

En los presupuestos de este año el Ayuntamiento ha reservado una partida para su arreglo, pero hasta entonces, los 1.158 edificios de viviendas de diez o más plantas que hay en la ciudad no son completamente evacuables desde el exterior, de forma que en siniestros como el ocurrido en el bloque de 15 plantas de Ciudad Jardín los rescates tendrían que hacerse desde el interior del inmueble. Además, teniendo en cuenta que la altura máxima de la escala sólo puede alcanzarse cuando el vehículo está pegado a la fachada, en la misma situación podrían encontrarse los últimos pisos de los 1.091 edificios de 8 y 9 plantas existentes en la capital, según el censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística. Al margen de la limitación en los rescates, esta carencia también dificulta la realización de labores de refresco con las mangueras, que sólo se pueden hacer cuando no hay bomberos dentro porque el vapor les quemaría, como precisa un miembro del Cuerpo.

Vehículo equipado con el brazo articulado averiado.

¿Por qué no se ha reparado aún este brazo articulado? Desde el Área de Seguridad alegan motivos técnicos, y también económicos. Por un lado, argumentan que la ruptura del fabricante con el distribuidor en España paralizó los trámites hasta que se hizo cargo otra compañía, y también que el fabricante exigió una revisión integral de la máquina antes de su arreglo. Pero además, afirman que el presupuesto es el que es y que el año pasado se invirtieron 800.000 euros en una nueva autoescala que llega hasta los 32 metros. «Evidentemente, está bien tener el brazo articulado, que es el único en la provincia, pero no se usaba normalmente y se prefirió hacer la inversión en la compra de otro vehículo, que son más operativos», afirma el concejal de Seguridad, Mario Cortés.

Actualmente, el parque móvil del Real Cuerpo de Bomberos cuenta con tres autoescalas de 30 metros (una cuarta está fuera de servicio) y otra de 18 metros, de menores dimensiones y muy útil para calles estrechas. En el mercado existen otros brazos articulados de hasta 70 metros, como el que el año pasado adquirió el Ayuntamiento de Madrid para dar una mayor cobertura a los rascacielos.

Como descargo, un mando incide en que los rescates desde el exterior son «una medida extraordinaria, como ocurrió con la señora que tenía la salida bloqueada y no había forma de salvarla salvo desde el exterior o sofocando el fuego». «Sólo se hace cuando no hay más remedio, porque es una maniobra muy arriesgada y, por tanto, evitable en los casos que sea posible», añade este responsable del Cuerpo, quien considera que en el incendio del lunes posiblemente no se hubiera podido utilizar el brazo articulado por el espacio que necesita para desplegar la base. En este sentido, este profesional del Servicio de Extinción incide en que «no hay edificios no evacuables, pero sí algunos que conllevan una mayor dificultad». A modo de referencia, al margen de la limitación en altura también pone el acento en los inmuebles con recintos cerrados o jardines que impiden el acceso del camión. Obviamente, a mayor distancia de la fachada, menor elevación alcanza la escala.

Llegados a este punto, este mando incide en que la mejor respuesta es la prevención y que los edificios altos tengan las medidas de protección adecuadas. El problema es que hasta 1991 no había en España una obligación legal para incorporarlas. Actualizada en 1996, la norma básica de edificación establece que todos los bloques de más de 28 metros que se construyan deben tener un sistema de evacuación seguro, con las escaleras separadas de las viviendas y con sistemas de ventilación. Además, tienen que disponer de una columna seca en cada caja de escaleras. Se trata de sistema de uso exclusivo de bomberos compuesto por una toma de agua en fachada o en una zona fácilmente accesible y una conducción con salidas en todas las plantas para que los efectivos puedan acoplar las mangueras.