Jefa en Urbanismo por un día tras un fallo judicial

Pudiera parecer que se hizo con premeditación y 'semanasantería'. La Gerencia pareció haber esperado a que llegara el bendito Martes Santo para nombrar jefa de Licencias y Protección de la Legalidad a Teresa Domingo y cesar en este puesto a Luis Utrera, en cumplimiento de una sentencia del TSJA, que fallaba a favor de la readmitida y en contra de la Gerencia y del citado Utrera.

Pues bien, al día siguiente, el Miércoles Santo, llegaba una segunda resolución, la del cese de Domingo (la que un día fue la jefa de Departamento de Urbanismo, uno de los puestos de mayor rango), ambas dos de manos del vicesecretario de la Gerencia, Juan José Sánchez. Curiosamente, ni una firma del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares; ni del coordinador y gerente, José Cardador. Lo que adelantaban algunos políticos populares en los pasillos que iba a pasar es lo que ha pasado. Domingo no ha durado ni 24 horas en el puesto en cumplimiento de una sentencia del TSJA por la que llevaba pleiteando desde enero de 2015, es decir, más de dos años para estar habilitada tan sólo una jornada en el mismo. El balance se antoja desolador para la interesada. Anadie se le escapaba ayer en los pasillos de la Gerencia que Domingo fue cesada con motivo de la apertura de los más de 160 expedientes de infracción a vecinos de Villas del Arenal, aunque luego se barnizase oportunamente con otra serie de malentendidos en el área con sus subordinados.

Con Cristo ya resucitado, el lunes llegaba un nuevo escrito a todos los empleados públicos de Urbanismo para convocar la misma plaza de la que hablamos por designación directa, que lo han querido llamar así, pero que es lo que se viene llamando ‘libre’ designación, es decir, a libre albedrío siempre que el funcionario que se presente tenga unos requisitos mínimos como que sea técnico superior o de grado medio, arquitecto o arquitecto técnico, subgrupo A1 y A2. Será la jefa de Departamento, Leonor Muñoz Pastrana, quien efectúe la propuesta motivada de nombramiento, que finalmente ratificará el gerente.

Volviendo a la ‘operación Semana Santa’, el decreto del Martes Santo, explica que desde el 26 de septiembre de 2014, tras el cese de Domingo como jefa de Departamento, ésta cobraba retribución de jefa de servicio, y que estaban a la espera de tener una jefatura adecuada para ella.

El Miércoles Santo, tras las explicaciones anteriores, lo que parece extraño, se producía el cese de Domingo antes de la muerte de Cristo. En este segundo escrito se explica que ya el 24 de noviembre de 2014 se la cesó como jefa de Departamento por una «absoluta» pérdida de confianza. Reseña el documento que, debido a que el puesto es de libre designación, y dado que la interesada ha perdido la confianza de quien la nombra, pues que se le cesa. 24 horas de rehabilitación. Visto y no visto. La funcionaria vuelve al Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística. Por los pasillos de la Gerencia la noticia corría como la pólvora. «Vendetta», «aviso a navegantes» o «hacen lo que les da la gana con total impunidad» eran algunas de las bonitas expresiones que algunos funcionarios decían sobre el cumplimiento ‘exprés’ de la sentencia del TSJA. Un fallo de lo más efímero...

¿Por qué no va Málaga Ahora a las procesiones?

En todo este tiempo, desde que IU cambiara los estatutos de su partido en junio de 2013, había quedado perfectamente acreditado por qué sus ediles no iban a la Semana Santa. Los estatutos de IUdicen que «los cargos públicos no participarán en actos religiosos representando a las instituciones» lo que, puede gustar más o menos, pero es coherente con los principios de laicidad que propugnan. No obstante, sí pueden ir a actos religiosos a título personal como por ejemplo hace la edil Remedios Ramos asistiendo a procesiones en Ronda.

De Málaga Ahora se apreciaba, porque seguramente no se había explicado muy bien, que sus ediles se desmarcaban de actos de Semana Santa. Ayer mismo, la portavoz Ysabel Torralbo hacía valer que no es un desmarque sino que la medida es consciente y meditada. Explicaba que su código ético dicta que los cargos públicos de Málaga Ahora se comprometen a «promover el carácter laico de las instituciones». Torralbo afirmaba, además, que puesto que España es un estado aconfesional, ella entiende que sólo debe acudir a actos religiosos a título personal y no durante su labor institucional. Pues ya lo sabemos.