Una petición vecinal en Rincón de la Victoria

El viernes recogíamos en esta sección la queja de una usuaria del parque canino situado en la urbanización El Cantal de Rincón de la Victoria por el abandono en que se encontraba ese recinto. Aseguraba nuestra comunicante que dicho parque canino estaba siendo boicoteado por algunas personas para impedir que los perros pudieran hacer uso del mismo. Dicha usuaria hacía referencia a una «señora a la que por lo visto le molesta el parque», y agregaba que ésta incluso había llegado a insultar a los usuarios del recinto canino.

María Rosas Jiménez se ha mostrado indignada con esas afirmaciones y asegura que ella, junto a otros 74 vecinos de las viviendas que están situadas junto al parque canino, han solicitado al Ayuntamiento el traslado de ese parque debido a las molestias que asegura sufren a diario a causa de los excrementos y ladridos de los perros.

Según afirma, el recinto está ubicado «en una zona no adecuada para ello». Agrega que un concejal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, acompañado de un técnico, han visitado las instalaciones y «han comprobado lo mal ubicado que está el recinto» cercano a las viviendas, por lo que asegura que el parque va a ser trasladarlo a otro lugar donde no cause molestias a los vecinos. Rosas Jiménez manifiesta también haber sido víctima a diario de insultos y afirma estar en tratamiento a causa de la situación creada. «No se trata de un recinto que solo moleste a una señora, sino que somos 74 familias que hemos firmado para su desplazamiento a otro lugar», indica. Una situación que el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria está estudiando en un intento por atender las peticiones de esos vecinos que se sienten perjudicados por la cercanía a sus domicilios del recinto canino, y busca habilitar otro lugar para que las mascotas puedan disponer de un espacio reservado exclusivamente para ello sin causar molestias.

En este y en otros casos, lo que debe primar para conseguir una buena convivencia ciudadana es conjugar los derechos de todos los ciudadanos sin perjudicar a nadie. Y por encima de todo, evitar situaciones de enfrentamientos que a nada conducen y que lo único que acarrean es sufrimiento.

Tribuna Larios: 'secuestrados' por El Rico

Un abonado de la tribuna de Semana Santa colocada en la rotonda a la entrada a la calle Larios se queja porque asegura que con motivo del paso de la cofradía de El Rico el Miércoles Santo retiraron la escalera de acceso de dicha tribuna, a la que no se pudo acceder nadie ni de la que tampoco nadie pudo salir desde las ocho y media hasta las diez y diez de la noche. «El Rico en vez de liberar a un preso secuestró a las más de quinientas personas que nos encontrábamos allí», manifiesta José Manuel, quien califica de «demencial» que se mantuvieran inmovilizadas durante todo ese tiempo a tantas personas. Una situación que además asegura se repitió con motivo del paso de otras cofradías por la misma zona.

Tizón: una calle que pide un baldeo

Una vecina del Molinillo dice que la calle Tizón necesita ser baldeada, pues asegura que «todos los perros del barrio van allí a hacer sus necesidades, por lo que hay muy mal olor, más aún con estos calores que hemos pasado, además de muchas moscas». «Por favor, que la baldeen pronto, porque es necesario», reclama esta ciudadana, que asegura que ha llamado a Medio Ambiente para solicitarlo.

Por lo que sabemos, los baldeos suelen ser programados con antelación, aunque no estaría de más actuar en casos como el solicitado.