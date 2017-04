Lo que el Soho no tiene

El Soho va emergiendo poco a poco como barrio de las artes, un reclamo por el que se pretende llenar de contenido a este enclave. Esta zona se ha ido transformado en los últimos años y ha mejorado sustancialmente de lo que era hace tan solo unos pocos años atrás. Pero la transformación de este enclave no ha concluido aún y los vecinos del barrio echan en falta algunos equipamientos de los que dicen no disponer y que desean que se instalen en la zona en la que viven como hay en otros barrios. «Aquí no hay un parque canino para que los que tienen perro puedan llevar a sus mascotas, ni tampoco una zona con aparatos de gimnasia como existe en otros lugares», afirma Antonio Mancera, un vecino que es conocido como ‘el alcalde del Soho’ por el empeño e interés que muestra por todo lo concierne a su barrio. «Parece que los vehículos se están acostumbrando más a respetar el carácter peatonal de la zona, aunque todavía hay quien no lo tiene en cuenta y circula por donde no debe», señala. Y es que el paso de vehículos por Tomás Heredia no está permitido, salvo en algunos tramos y de forma excepcional para acceder a los garajes. Una calle por donde cruzan los vehículos transversalmente, ya sea por Trinidad Grund o por la calle Vendeja, y que deben respetar la prioridad del peatón, pues la calle cuenta con señalización que así lo indica y que aparece tanto con pintura en la calzada como con señales verticales. Además, con los cambios realizados debido a las obras del metro, la calle Vendeja, que cruza Tomás de Heredia, soporta mucho tráfico procedente del puente de la Misericordia, lo que complica también la situación de la principal vía del Soho. «Ahora con lo que tenemos que tener cuidado es con las bicicletas y con los niños que van con los patinetes, pues se te echan encima cuando menos te lo espera sin respetar a los peatones», dice Mancera.

Otra cuestión a la que se refiere es al paso de peatones que había situado en la Alameda de Colón justo a la altura de la calle Casas de Campos y que fue trasladado unos metros más allá, y ahora desemboca junto a la terraza de un bar que hay en la zona, una cuestión que asegura confunde a los peatones, muchos de los cuales siguen cruzando por el paso anulado pese a encontrarse vallado.

Suciedad y orines de perro.

Calle San Jorge: suciedad y orines de perros

Cuatro meses tardó la empresa responsable en intervenir en un cuadro de luz deteriorado que había en la calle San Jorge, en el Molinillo, según denuncia una vecina de la zona. Sin embargo, los problemas en la zona continúan y esta misma ciudadana denuncia el estado lamentable de suciedad que hay en la zona y que según dice, «generan los mal vecinos que allí viven y que por allí pasan, propietarios de perros que salen del portal y colocan a sus desesperados canes a hacer sus necesidades a un metro y medio de la salida del portal». «El Ayuntamiento, por su parte, tras varias indicaciones vecinales ha colocado en toda la calle carteles de una posible sanción pero esto no amedrenta a los malos vecinos. Ojalá algún malvecino lea esto se sienta aludido y le dé vergüenza. Y ya para colmo de males dejar las bolsas de basura en el mismo lugar indicado.... Qué pena que vivamos a escasos metros del centro, ese centro que luce tan esplendoroso en esta fecha».