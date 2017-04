Cae un 97% el pescado inmaduro decomisado en el primer trimestre

El decomiso de pescado inmaduro en la provincia ha caído un 97,6 por ciento en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 2.115 kilogramos intervenidos de enero a marzo de 2016 a 50 kilogramos en los tres primeros meses de 2017. Así lo indican los datos a los que ha tenido acceso Europa Press y que reflejan, no obstante, que sí se han incrementado las incautaciones por fallos en la trazabilidad al no conocerse bien o no estar especificado en la etiqueta el origen del pescado.