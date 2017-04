Patxi López se presenta ante militantes en Málaga como el único capaz de unir al PSOE

Después de formalizar su precandidatura para liderar el PSOE, Patxi López ha viajado esta tarde a Málaga para reunirse con un centenar de militantes en un encuentro a puerta cerrada e «intercambiar propuestas e ideas». El tercero en discordia de las primarias socialistas –primero si se tiene en cuenta el momento en que anunció su candidatura– apuesta por una campaña basada en el «contacto directo con la militancia» en la que ya lleva recorridos «más de 30.000 kilómetros» por toda España, según presumió ayer.

Consciente de que no puede competir con los mítines multudinarios de Díaz y Sánchez, López opta por diferenciarse de ellos también en el estilo de su campaña. «Si decimos que es la hora de la militancia lo que no hay que hacer es apelar a los militantes sólo para llenar mitines y agitar banderas, sino que tenemos la obligación de tomar nota de lo que ellos quieren que sea este partido», ha defendido en una intervención previa al coloquio.

López se ha presentado ante los socialistas malagueños que han acudido a escucharle y a debatir con él al hotel NH como el único de los tres candidatos capaz de volver a unir al PSOE. «Cada vez que me reúno con militantes percibo que aquello que defiendo lo comparten la inmensa mayoría de los socialistas: la necesidad de volver a unir al PSOE; y de hacerlo en torno a un proyecto de izquierdas exigente, claro y nítido que no esté todo el día con el complejo de mirar a la derecha y a la izquierda como si no supiéramos cuál es nuestro sitio», ha afirmado ante un público entre quienes estaban antiguos dirigentes del partido en la provincia, como José Luis Marcos, Rafael Ballesteros, Juan Carlos Lomeña, José Asenjo o José María Ruiz Povedano.

Le ha presentado José Aurelio Aguilar, el que fuera líder de la corriente crítica Socialistas Hoy, asegurando que López tiene el «talante conciliador» que necesita el partido para restañar sus heridas, además de «la persona que mejor puede recuperar la confianza de los ciudadanos en el PSOE».