Ramón Muñoz-Chápuli: «Más vale que empecemos a prepararnos para afrontar los desafíos éticos en biología»

Forma parte de la mejor tradición investigadora en la UMA, donde su equipo es autor de logros como el mecanismo implicado en la hernia diafragmática congénita que ya se puede tratar durante la gestación. Especialista en la biología del desarrollo, el corazón es otro de sus fuertes. Trabajó dos años para mejorar la formación de doctores.

–Cuando le nombraron director de la Escuela de Doctorado lo recibió con sorpresa. ¿Salió escaldado tras dos años?

–No. En absoluto. Ha sido una experiencia positiva y espero haber puesto mi granito de arena para mejorar los estudios. La idea era cambiar la mentalidad con la que antes se hacía el doctorado: hacer un trabajo de investigación y publicarlo, algo que son tres cuatro años de tu vida. Era un peaje para dedicarse a la formación, pero la Universidad y los centros no pueden absorber la sobreproducción de doctores, así que la idea es acoplarlos en otros sectores: en la industria, en la empresa.

–Filosofía pura del plan Bolonia.

–Esa es la idea, pero Bolonia ha sido todo. Lo que ha pasado es que muchas han utilizado la marca Bolonia para sus propias ideas. Como espacio europeo una cuestión clave era poder moverse de una universidad a otra, y eso ha ido mucho más despacio, y hay problemas en los alumnos que se van de Erasmus. En titulaciones e investigación es lo mejor que ha tenido, aunque hay muchos problemas con las convalidaciones. Se creó el famoso crédito FTS, una especie de ‘euro académico’, pero sigue habiendo problemas. Otros la han interpretado como adaptación al sistema productivo. En España producimos diez mil doctores al año y no tenemos capacidad para darles salida ¿Qué tenemos que hacer? Prestigiar esa figura más allá de una investigación concreta. La idea es más formación y crear profesionales valiosos en el mercado.

–¿Queda lejos, entonces, ese sueño americano de la universidad capaz también de conseguir recursos privados por sus propios medios?

–Ese es un gran desafío, tremendamente difícil porque estamos insertados en una cultura de lo público, y lo privado no existe en ese trasvase, pero deberíamos ir a eso, claro. Aunque tampoco como coartada para que lo público no se relaje y descuide a la Universidad. Lo público es fundamental para una universidad de calidad. En todo esto hay un problema central: si lo que queremos es una universidad puramente al servicio de intereses económicos o al servicio del conocimiento. Hay que estar en todos los frentes a la vez, pero no mercantilizarla y atender unas mal llamadas demandas sociales que en realidad son sólo de algunos sectores.

–¿Qué piensa cuando lee sobre el alto índice de abandono en carreras en Málaga, donde haría falta un millar de nuevos tecnólogos al año?

–Me cuesta trabajo entenderlo. El ámbito de la tecnología no lo conozco mucho pero lo que veo en el de las ciencias naturales es que personas que hacen investigación, que publican sus tesis con un nivel altísimo acaban yéndose a otros países. Que tengamos demanda de tecnólogos me sorprende. Quizás en el caso de Málaga pueda tener una demanda especial, pero en ciencia tengo claro que estamos exportando.

–¿Augura un buen horizonte profesional en los campos de la biología o la medicina?

–Sí, porque muchos de los grandes retos humanos son de índole biológica. Hablamos de salud, de alimentación, de medio ambiente. Aparte de eso, la biología está proporcionando herramientas que hace unos años eran ciencia ficción:manipulación genética, edición genética. En biología se pueden hacer cosas muy importantes para el avance de la humanidad.

–¿Qué le motiva más como especialista en biología del desarrollo?

–Me motiva todo. Soy un enamorado de todos los aspectos de la vida. El tema del desarrollo me parece especialmente excitante. Desde Aristóteles la humanidad está fascinada con que un huevo se pueda convertir en un pollo, o que un óvulo fecundado genere un ser humano. Esto es verdaderamente un milagro.

–Incluido ese gen que tiene que ver con el riñón y que su equipo ha descubierto que está implicado también en formar tejido cardiaco.

–Por ejemplo. Es un gen muy importante para el riñón y que ahora lo vemos con nuevas funciones, como en el corazón. Como digo, por un lado es fascinante y por otro, desde la investigación aplicada, muchos problemas de salud, de regeneración toman como base procesos de desarrollo, como también muchos procesos patológicos. El cáncer ,por ejemplo. La célula no se vuelve malvada, sino que utilizan mecanismos propios del desarrollo embrionario para crecer, para migrar y para invadir donde no debe.

–El envejecimiento es otro campo en pleno apogeo...

–Al fin y al cabo es un proceso de desarrollo llevado al extremo de la vida. Otro tema que me fascina son las relaciones entre desarrollo y evolución. Se pensaba que ésta era cosa de selección natural, de mutaciones y cada vez estamos más convencidos de que los mecanismos del desarrollo generan novedades y cambios con trascendencia evolutiva. El desarrollo está en medio de muchos campos de la biología de mucha actualidad, y eso me hace estar entusiasmado.

–Como especialista en biología animal, conoce mucho sobre lo que comemos. La idea popular de que somos lo que comemos...

–Es una frase ante la que advierto que la correcta nutrición es muy importante, desde Hipócrates, pero observo dos cosas: que se descuida la de los niños y al mismo tiempo hay una obsesión con los riesgos de comer esto y lo otro. El término medio sería lo correcto. Ni descuidar lo que comemos ni esta especie de ortorexia. Todo el mundo, más o menos, sabe lo que es la dieta mediterránea. Pues apliquémosla sin complicarnos la vida.

–La proteína animal se ‘democratizó’ hace tiempo en el mundo desarrollado, pero no parece una alimentación muy sostenible en el futuro.

–Estamos muy obsesionados con lo ecológico y lo sano y nos olvidamos de que en el mundo, en especial Asia y África, hay millones de personas con déficits nutricionales muy importantes. Ahora hemos publicado un trabajo que nos pidió la revista ‘Nutriens’ sobre los déficits de vitamina A. Es tremenda la cantidad de niños que sufren problemas de visión, infecciones simplemente por ese déficit tan elemental. No se mueren de hambre, pero les falta ese suplemento que no producimos nosotros. Nuestro equipo ha trabajado sobre la influencia de sistemas de señalización a partir de retinoides, como es la vitamina A, y su influencia en el sistema sanguíneo. Estudiando para ese trabajo nos dimos cuenta de que con un esfuerzo mayor se podrían evitar muchas muertes de niños y de madres gestantes cuyo sistema inmunitario está deprimido por falta de vitamina A.

–¿Qué puede hacer la genética sintética en la mejora alimentaria?

–Hay un ejemplo muy peliagudo, y no voy a tomar partido, y es el de una variedad de arroz transgénico rico en caroteno, el ‘arroz dorado’ que lleva el mismo pigmento de las zanahorias. Este proyecto no se patentó para que ninguna multinacional se aprovechara, y ahora mismo está frenado precisamente por la preocupación por los transgénicos.

–Una polémica algo incoherente. Cereal transgénico no, pero sí a la hamburguesa de un animal alimentado con trigo transgénico..

–Por eso digo, vivimos contradicciones y paradojas. Tenemos frutos que han surgido de la hibridación y cruces a lo largo del tiempo. Lo que es evidente es que haya control y que la sociedad lo tenga, lo mismo en la medicación que en los alimentos. El uso de antibióticos en animales acarreará problemas muy graves. La posibilidad de manipular organismos animales no es nueva. Lo que pasa ahora es que tenemos herramientas diferentes. Animales con más carne, gallinas que den más huevos, es la historia de la humanidad. Desde que domesticamos al perro o al caballo no hemos hecho otra cosa que manipularlos genéticamente para obtener esta o aquella raza. ¿Qué seríamos como especie si no hubiéramos modificado animales y plantas? Cazadores-recolectores. Lo racional sería consumir más proteínas vegetales que animales, porque el impacto de crear un kilo de carne es enorme. Yo no he dejado de comer carne, pero cada vez menos. Creo que hay razones para cambiar nuestra pirámide alimenticia, con menos base animal. Es más sano y más justo porque permitiría distribuir mejor las alimentos.

Debate

–O sea, que vamos hacia un futuro de excelencia en medicina pero persistimos en el error alimentario.

–Siempre el progreso tecnológico y científico va por delante del moral e incluso legal porque nos estamos enfrentando a cuestiones para las que no tenemos normas. Cuando empecemos a modificar genéticamente a los bebés... Están surgiendo las herramientas para ello. Dentro de muy poco será posible modificar un embrión humano para solucionar una enfermedad. No entraré en si es ético o no, pero pasaremos a otra fase en la que podremos hacerlo más alto, rubio, más inteligente…Digamos que no es ético, pero eso nos llevaría a asumir que tener menos capacidades o incluso discapacidades no es un problema. ¿Y si lo es? Habrá entonces que solucionarlo. Todavía no hemos debatido qué está bien o mal. La norma legal puede prohibir, pero las herramientas están ahí.

–¿Todo lo que se puede hacer se hará?

–Así es, y más vale que estemos preparados, que empecemos a prepararnos ante los desafíos de la biología.

–La edición genética con herramientas como el CRISPR ha abierto un nuevo escenario en ese sentido.

–Lo hizo posible el estudio de un mecanismo que permite editar el genoma y que se descubrió en España, en la Universidad Miguel Hernández, estudiando mecanismos moleculares de defensa en las bacterias. Editar el genoma, que era algo muy difícil, y costoso ahora es fácil y barato: mutar, cambiar funciones... Ahí nos tenemos que preparar desde el punto de vista ético, moral y legal. No somos conscientes de lo deprisa que va todo en biología. Cosas que antes eran un problema, como la investigación con células embrionarias, ya no lo es porque se puede trabajar sobre células madre, pero cosas que no eran un problema, como la manipulación de embriones humanos, hoy lo es.

–Pese a eso, hablamos más de robots que de esa posibilidad de ‘humanos’ a la carta

–Están ahí, pero no creamos que los robots del futuro serán como los que vemos. Tendrán una apariencia muy humana. Vivimos una época apasionante en biología, de riesgos y posibilidades.

–¿Y será el mercado el que marque la pauta?

–Sí. A mi me interesa mucho la historia de la ciencia. Desde el Renacimiento, con los grandes sabios, se empezó un programa humano de arrinconar la ignorancia en favor del conocimiento de la vida, el ser humano. Era conocer por no ignorar, pero hoy hacemos ciencia en un contexto mercantil, tentador para los propios científicos. ¿Para qué investigamos? El CRISPR se descubrió en un contexto de ciencia básica, que es fundamental porque la ciencia es ciencia, y otra cosa es la aplicación, y no toda la ciencia se puede aplicar.

–¿Hay señales de algo así como una ‘ONU’ de la ética científica?

–Ni asomo. Y son problemas globales que se tratan en el ámbito nacional, lo cual es grave. Yo coordino un comité de buenas prácticas dentro de la red española de terapia celular. Vemos ofertas de tratamientos que a día de hoy sabemos que no tienen abordaje con células madre, que en Europa son ilegales, pero que se están aplicando en otros países, enfermedades como parálisis cerebral, autismo...

–¿Una especie de curanderismo investido de vanguardia científica?

–De bata blanca y de células madre, pero claro, como cada país dicta sus normas y hay algunos que no las tienen. Padres desesperados de niños con esas enfermedades reciben esas ofertas para terapias que, en el mejor de los casos, han sido inocuas. Hacen falta unas normas mundiales que no dependen de la ciencia sino de la política . Del mismo modo que hoy se nos hace inconcebible la esclavitud esas prácticas deberían serlo también.

–En países asiáticos sin influencia cristiana, ¿los investigadores se comportan de forma más osada?

–Se disfraza esto de un liberalismo mal entendido,. Usted es mayor y usted toma sus decisiones y si quiere pagar por un tratamiento.

–En las terapias ya contrastadas y acreditadas, ¿qué se está haciendo en Málaga?

-Cosas muy interesantes en tejidos. Estamos en contacto desde Bionand con ensayos clínicos que se hacen en España, donde salvo dos o tres aplicaciones todas van vía ensayos clínicos, regulados y gratuitos. Estamos en 30 o 40 casos.

–¿Y en cuanto al ámbito cardiaco?

–Es el gran reto del futuro:cómo podemos recuperar un corazón que ha sufrido un infarto porque afecta a un porcentaje alto de población, que es recuperada y antes moría. Muchas veces serán investigaciones básicas las que nos den las claves de cómo un cardiomiocito, una célula contractil del corazón, pueda regenerarse y dividirse, o cómo hacer que otro tipo de células se conviertan en cardiomiocitos. Hasta ahora, la inyección de células madre de la médula ósea ha dado sólo ligeras mejoras en el funcionamiento cardiaco, no por nuevo músculo cardiaco, si no porque se mejora la supervivencia de lo que ya hay, la irrigación, la vascularización, una mejora muy pequeña. Nadie ha conseguido generar músculo cardiaco, pero qué curioso, los peces sí lo regeneran cuando se les corta un trozo. Gran desafío y gran vía de investigación. Esa capacidad la hemos perdido. La evolución nos ha dado unas ventajas y nos ha quitado otras.

–¿Cada corazón viene programado para equis millones de latidos?

–Es sorprendente. Por la capacidad, la potencia y la eficiencia que tiene porque con relativa escasa energía hace un trabajo enorme. Pensemos lo que ha costado crear corazones artificiales que no pueden igualar la performance de uno natural. Con toda la tecnología lo que hacemos es hacer algo que funciona como un corazón. Algo que me maravilla como experto es que funciona al mismo tiempo que se forma, sin estar completo.

–¿Cómo empieza?

–Muy pronto es un tubo que late, y sin dejar de hacerlo, se dobla, forma ventrículo, atrio, coronarias y todo un sistema de transmisión de señales eléctricas.