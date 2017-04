Toallas en un cinco estrellas

La imagen no está tomada en un hotel de Magaluf, donde esta imagen seguramente se repite con mucha frecuencia. Algo que sin ir más lejos también estamos acostumbrados a ver en otros muchos rincones de la Costa del Sol, donde es fácil encontrarse con una estampa similar. Corresponde al Gran Hotel Miramar, un establecimiento de gran lujo recién inaugurado del que los malagueños se sienten muy orgullosos, que cuenta con cinco estrellas y que ofrece un servicio de esa categoría. «¿No habrá otro sitio donde poner a secar las toallas?, porque la imagen es pésima y si se empieza así el establecimiento va a dar una imagen que le puede perjudicar en su prestigio, además de la mala impresión que ofrece a cuantos lo ven», dice un ciudadano en relación a esta imagen. Y no le falta razón, porque eso le resta categoría a un establecimiento en el que sólo dormir cuesta alrededor de 250 euros.

Miraflores

Otra estampa de la que se queja un lector es referida a los alrededores del instituto Miraflores de los Ángeles, «que está muy sucio, y el cauce del arroyo de los Ángeles igual», dice. «Que hagan un gran jardín con parque de perros y arreglen la zona como parque urbano con el agua del arroyo fluyendo libremente, ya que esta atrancada con basuras», escribe Juan Repetto en la página de Facebook de esta sección. Una petición que va unida a la de que se realice un gran parque natural en el monte Coronado. Otra ciudadana da cuenta del estado de suciedad que hay en la Alameda de Capuchinos, «no solo en la calzada, sino en las aceras», algo que dice «raya la indecencia».

Teatinos

La situación en Teatinos no es mucho mejor, según denuncia Carmen María Galván, quien se queja de la suciedad que hay en las calles de la zona de Torre Atalaya y dice que a los empleados de Limasa no se les ve aparecer por el barrio. Es una vergüenza cómo están las calles de sucia, ya sea en Escritora Carmen Conde, como en la avenida Editor Ángel Caffarena y otras de la zona», afirma. «Que la concejala se dé una vuelta por aquí y vea cómo está la zona, porque la suciedad nos come y esto es inadmisible», señala.