«Vi a un hombre discutir por las sillas con una mujer y su marido se lio a darle banquetazos»

Como iba solo por la calle, reparó más de lo habitual en las conversaciones de la gente con la que se cruzaba. «No han podido ser tiros, se habrían escuchado», decía una mujer. «Ha sido un coche que se ha metido en dirección contraria», comentaba un hombre. Él aceleró el paso y fue en busca de su vehículo para volver a su domicilio. Pero no podía dejar de preguntarse qué habría pasado en la procesión.

Llegó a casa, se puso el pijama y se metió directamente en la cama. Antes de dormirse, entró en su perfil de Facebook y se encontró con la noticia. Una pelea origina una avalancha en el Cautivo. Según dice, leyó la edición digital de SUR y comprobó que la información situaba la reyerta en la calle Carretería. «Ahí fue cuando pensé: ‘Madre mía, esto ha sido todo lo que yo he vivido».

Él fue uno de los testigos que presenció la reyerta que, según la investigación policial, originó una cadena de rumores, los cuales, amplificados por la histeria colectiva, provocaron una auténtica estampida en el centro de la ciudad, con el público y muchos miembros de la propia procesión huyendo despavoridos en todas las direcciones o refugiándose en los locales que encontraban abiertos.

Según relata, el origen de todo fue, como ayer adelantó este periódico, una simple discusión por pasar entre las sillas que algunos vecinos colocan en la calle para ver la procesión en primera fila. «Estaban pasando las promesas cuando escuché a una mujer gritar a un hombre. No recuerdo sus palabras exactas, pero fueron algo así como ‘qué haces, no me empujes’», cuenta el testigo, que se encontraba a pocos metros de ellos. «Lo que ocurría –añade– es que el hombre quería pasar entre las sillas, ella no le dejaba y parece ser que él le achuchó al cruzar».

Entonces, el marido de la mujer, que estaba junto a ella, se levantó y comenzó a discutir acaloradamente con aquel hombre. «Fue todo muy rápido. De pronto, (el marido) cogió la banqueta en la que estaba sentado, la plegó y empezó a golpear con ella al chico. Era una de esas que se llevan a la playa. Por lo menos le dio siete u ocho veces con la parte metálica», prosigue el testigo, quien asegura que se sumaron varias personas más por ambas partes, aunque el grupo de la víctima era bastante inferior en número al del agresor.

La reyerta originó algunos gritos y cierto revuelo, pero ni mucho menos una estampida inmediata. «Los que estábamos al lado reaccionamos apartándonos, pero nadie salió corriendo ni nada. Yo, por ejemplo, me marché de allí sin más», explica. Pero el eco se extendió por la procesión y el efecto mariposa convirtió una simple pelea sin heridos graves en una auténtica marabunta.

La muchedumbre, alarmada por los rumores, corrió en todas las direcciones, tratando de huir sin saber muy bien de qué. Dos chavales, María (18) y Jesús (21), resultaron heridos con cortes en las piernas al quedarse enganchados de una verja de la plaza del Teatro que intentaron saltar para evitar que la avalancha los aplastara contra ella; una mujer de 60 años sufrió una fractura en el pómulo; y un joven de 20 años que se refugió en un hotel fue hospitalizado por una insuficiencia cardiaca tras un ataque de ansiedad.