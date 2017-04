El Ayuntamiento de Málaga elimina 730 árboles en dos años por diversas molestias

El informe es del área de Parques y Jardines, realizado ex profeso para contestar una pregunta plenaria al grupo municipal de IU-Málaga para la Gente. Árboles eliminados y árboles plantados en los dos últimos años. Pero la suma y la resta de árboles nunca es la misma. No es igual un ficus con gran porte, que genera una sombra a su alrededor y que ya es un ejemplar, a un plantón de cualquier especie propicia que rellene un alcorque. Por eso, cuando se explican las cifras, que resultan beneficiosas para el Ayuntamiento, hay que indagar un poco más allá. Así, en los dos últimos años, el Consistorio ha eliminado un total de 734 árboles del viario (es decir de las calles de la ciudad) y se han plantado 1.424 ejemplares casi siempre en el lugar que se dejó vacío (hay veces que el ancho de la calle lo hacía inviable) y en otras zonas.

Árboles eliminados y plantados Distritos 1, 2 y 3 Eliminados: Un total de 8 árboles, cinco ficus en la calle Angosta del Carmen, tres eritrinas en la avenida Pintor Sorolla, y tres plátanos en la calle Sáncho Miranda. Plantados: 5 bauhinias en Angosta del Carmen, tres metrosideros en Sancho Miranda. Distritos 4, 5, ( y 8, 9, 10 y 11) Eliminados: 19 pinos en el Camino de Salas, 14 olmos en el colegio Manuel Garvayo, 10 olmos de Siberia en la calle Arlanzón, 39 álamos en varias calles de la Barriada de Nueva Málaga, entre otros. Plantados: 18 grevilleas en las pistas de skate, 48 álamos en el Parque del Norte, 10 aligustres en la calle Velarde, 10 árboles de Júpiter en la calle maría Martínez de la Sierra y cuatro aligustres en la calle Navarro Ledesma, entre otras plantaciones. Distritos 6 y 7 Eliminados y plantados: Se han eliminado 10 adelfas en la calle José María Jacquard y se han plantado otras diez, eliminadas cinco tipuanas en la calle Poeta Muñoz Rojas y plantadas otras cinco. En el camino de San Rafael se eliminaron tres robles y se plantaron otros tres, así como se eliminó un almencino y se plantó otro. Totales: En el distrito 6 se eliminaron 155 árboles y se plantaron 197. En el distrito 7 se eliminaron 144 árboles y se plantaron 313. Otras actuaciones 8 y 9 Eliminados y plantados: En el camino de Guadalmar a la Loma se eliminaron 7 almencinos, eritrinas y jacarandas y se plantaron 31 ejemplares de estas especies. En total se eliminaron 18 árboles y se plantaron 85 en el distrito ocho. En el distrito nueve se eliminaron 19 y se plantaron 147ejemplares. Otros en distritos 10 y 11 Eliminados y plantados: En la avenida Andersen se eliminaron 30 bauhinias y se plantaron otras 30. En el distrito 10 se eliminaron 41 árboles y se plantaron 76. En el distrito once se talaron 48 árboles y se plantaron un total de 180 ejemplares.

La cifra, obviamente, así a bote pronto resulta abrumadoramente positiva, se han plantado el doble de los árboles que se talaron, pero la realidad es que muchos de ellos aún no tienen porte de árbol. Y en algunas zonas, como la calle Orfila, todavía sobresalen las críticas, sobre todo de la oposición municipal, por el cambio. La punta del iceberg de la polémica vecinal y ciudadana por la tala de árboles nació hace dos años en esta calle, donde se talaron 35 tipuanas de gran porte en 2015 y se sustituyeron por 35 pequeños almencinos, árboles que si bien hoy día no tienen un gran porte, sí que son propios del clima mediterráneo.

Pero, ¿por qué se produjo el cambio? En este caso, y según explica el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, siempre es más fácil no actuar y así no hay quejas porque cortamos árboles, pero la realidad es que las aceras estaban totalmente levantadas, las raíces espiralizadas (es decir, no agarraban al suelo), lo que provocaría que, con el tiempo el árbol acabara siendo peligroso, y además habían afectado al saneamiento. Se recogieron firmas de los vecinos para que los eliminasen.

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que vive cerca de la zona y suele pasear por allí, aún se queja. La sombra de los árboles que había no la han reproducido ni de lejos, la calle ha perdido buena parte del encanto que tenía,explica. O lo que viene siendo lo mismo:nunca llueve a gusto de todos.

Pero, ¿se le puede llamar arboricidio a este tipo de actuaciones? Expertos botánicos consultados por este periódico subrayan que el arboricidio sería cortarlos sin más ánimo que reponerlos, y que éste no parece ser el objetivo del Ayuntamiento. De hecho, hay un informe aún mucho más ambicioso que el que pedía IU-Málaga para la Gente, y es el que se circunscribe al Plan Director del Arbolado Viario de la capital, que va mucho más allá, ya que indica que hay un total de 8.000 árboles que están plantados de forma indebida en la ciudad, de los que muchos de ellos habrá que sustituirlos y otros tendrán que cambiar drásticamente la forma de poda.

Es cierto que el ficus microcarpa, como los de la Alameda, por ejemplo, es un ejemplar de crecimiento inmenso y no tiene cabida en cualquier calle, sobre todo aquellas de pequeñas aceras, aunque sea muy común en zonas estrechas. Estos casos se producen por la llamada compra al mejor precio. Antes las ciudades se llenaban del verde que costara más barato porque a los urbanistas no les preocupaba especialmente esta cuestión. Seguramente cuando plantaron los ficus de la Alameda al lado de las casas de los grandes burgueses de la época no pensaron que los árboles acabarían creando esa inmensa cúpula vegetal que hoy es el santo y seña de identidad de esta avenida, pero afortunadamente aquí tienen espacio a placer para crecer. El Plan Director del Arbolado, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Málaga el pasado 17 de marzo, y que tendrá validez para los próximos 25 años, está en periodo de alegaciones. Si alguien tiene algo que objetar, está colgado en la web del Ayuntamiento y ahora es el momento.