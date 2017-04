Una avería en la catenaria provoca retrasos en los AVE de Málaga

Era una de las peores jornadas del año para sufrir una incidencia, pero la conocida como ‘ley de Murphy’ no perdona. Una avería en la catenaria provocó retrasos ayer en la mayoría de los AVE con salida o destino en Málaga. El problema, motivado por una caída de tensión, coincidió con la operación salida de vacaciones de Semana Santa para miles de viajeros, especialmente desde la capital española hacia la Costa del Sol.

El problema se produjo por una caída de tensión en un tramo de 15 kilómetros entre Adamuz y Alcolea, en la provincia de Córdoba, hacia las 10.40 horas, según fuentes de Renfe. A las 11.30, los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reanudó el servicio, por lo que las circulaciones afectadas tuvieron en torno a 50-60 minutos de retraso.

La situación no se pudo normalizar completamente, dado que los trabajadores de Adif sólo han podido dar paso por una vía, por lo que se garantiza que no habrá supresiones, aunque los retrasos se prolongarán durante toda la jornada. La segunda vía no se pudo rehabilitar hasta la madrugada, una vez que dejó de haber ferrocarriles en servicio. Con todo, Renfe esperaba que las demoras fueran menores conforme avanzara la jornada y se normalizara la circulación. Ayer estaban previstas catorce circulaciones en cada sentido entre la Costa del Sol y la capital española. De éstas, tuvieron demoras doce trenes en sentido sur y diez hacia el norte, puesto que se libraron los primeros de la mañana, que circularon por la zona antes de la caída de tensión. Muchos de estos viajaban en doble composición -con el doble de plazas que un tren convencional, unas 600- y completos o con escasas plazas libres.

Ayer por la tarde, Renfe emitió un comunicado en el que informó de que el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue recuperando de forma progresiva la normalidad tras la incidencia registrada por la mañana. La operadora ferroviaria reconoció que los AVE que circulan por esta línea han sufrido diferentes tipos de retrasos, que fueron desde sólo cinco minutos hasta más de dos horas. Sin embargo, por la tarde las demoras se redujeron notablemente y se esperaba que se normalizaran al final de la jornada.