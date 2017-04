Un joven de 20 años sufre una insuficiencia cardiaca en el hotel donde se refugió

La avalancha los sorprendió en la calle Carretería. Juan estaba viendo la procesión con su novia, María, y unos tíos y primos de ella. «Nos pusimos de pie –estaba sentados en un bordillo para descansar– al ver que se acercaba el Cautivo y, de repente, empezó a escucharse ruido, gente corriendo por todas partes...», cuenta ella.

Toda la familia emprendió la huida a la vez. «Hubo un momento en que me vi sola», dice. «Pude contactar con mi tía y nos pusimos a buscar a mis primos pequeños porque no sabíamos dónde estaban (finalmente, se encontraban con su padre). Por eso no vi un mensaje de Juan». En realidad, no lo había escrito él, sino una de las personas que trataba de ayudarlo. Había sufrido una insuficiencia cardiaca aguda derivada del ataque de ansiedad.

El joven, que tiene 20 años y vive en La Cala de Mijas, se había refugiado en el Hotel Ítaca, en la calle Fajardo. Él y otras «40 o 50 personas», según relata el recepcionista del turno de noche, José Miguel Vegas, que dejó entrar a todas y trató de tranquilizarlas. Entonces, Juan se desplomó. «Decía que le dolía todo el cuerpo. Por lo visto, se cayó al huir y la gente lo pisó al pasarle por encima», apunta Vegas.

Una enfermera que caminaba por la puerta del hotel, y que se interesó al ver a tanta gente en la recepción, asistió al joven hasta que llegó la ambulancia. «Fue como un ángel de la guarda», recuerda María, que había conseguido, por fin, encontrar a su novio entre el desconcierto. Juan pasó unas horas en observación y recibió el alta. «Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto», afirma su novia.