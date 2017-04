Empresarios de la Alameda Principal exigen al Ayuntamiento que no corte la acera durante las procesiones

Los empresarios de la Alameda Principal están viviendo una particular semana de pasión. Lo que debían ser unos grandes días de ventas por la proximidad de los desfiles procesionales se está convirtiendo en un calvario después de que la Policía Local haya cortado el acceso peatonal a los negocios durante el paso de los tronos por el recorrido oficial. Tras dos días de penitencia, los negocios afectados entregaron ayer un escrito en el registro del Ayuntamiento exigiendo que se permita el paso a los clientes.

Los empresarios más afectados por este corte son los que se encuentran en la parte próxima a la avenida de Andalucía: bar Axarquía, Granier, heladería Sweet Land, La Casa del Guardia y la peluquería Málaga. Todos ellos firmaron el documento en el que se solicita a los responsables municipales que se muevan las vallas que impiden el paso de los peatones y que el acceso sea regulado por los agentes de seguridad.

El propietario de la cafetería Granier, Óscar Rodríguez, explica que la policía corta los accesos media hora antes de que entre la primera cofradía en el recorrido oficial y no lo vuelve a abrir hasta que termina, por lo que los clientes no pueden llegar y las pérdidas son muy importantes. Detalla que los agentes le han esgrimido motivos de seguridad, y que sólo dejan acceder a quien expresamente les dice que va a los negocios. «Pero eso no ocurre, porque si ven una valla, nadie se acerca a la zona».

Los empresarios han presentado escritos en la Policía Local y en el registro municipal

Este empresario asegura que el Lunes Santo, uno de los más fuertes de todo el año, tuvieron que cerrar a las 21 horas porque nadie llegaba hasta los negocios, y que incluso la peluquería Málaga tuvo que anular las últimas citas para evitar más problemas. Igualmente, denuncia que los agentes apenas les han dado explicaciones y les dicen que ellos «sólo hacen seguir órdenes».

Óscar Rodríguez recuerda que el mismo problema ya lo sufrieron el año pasado, pero lograron solucionarlo casi de inmediato evitando que se pongan las cintas y vallas y que todos los accesos fueran controlados por agentes de seguridad. «De esta forma también pueden garantizar la seguridad y evitan que los clientes se den la vuelta».

María José García, propietaria de la cafetería La Axarquía, otro de los negocios afectados, explica que el Domingo de Ramos ni siquiera les permitieron acceder a sus negocios por la mañana y que los proveedores tampoco fueron capaces de llevarles el pan. Tras presentar sendas denuncias en la Policía Local y en el Ayuntamiento, considera que los agentes deberían ser más permisivos porque ellos sólo quieren trabajar. Igualmente denuncia que se permita un paso a la zona desde la tribuna del mayor.