La DGT pone hoy en marcha 18 cámaras en Málaga para controlar el uso del cinturón

Comienzan a funcionar las nuevas cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT), capaces de detectar si un conductor circula sin tener puesto el cinturón de seguridad y de emitir la correspondiente sanción, con foto incluida. A la provincia le han correspondido 18 de estos artilugios, de los que la gran mayoría se situarán en la Costa del Sol, y siete de ellos en Marbella y su entorno. En cambio, en la capital sólo habrá dos. Más de la mitad están ubicadas en vías convencionales, que son las carreteras en las que se registra mayor accidentalidad.

Aunque desde ayer están activadas, durante los dos primeros meses de servicio no multarán, sino que se enviará una carta informativa a aquellos conductores que sean captados sin llevar puesto el dispositivo de seguridad. Pasado este tiempo, se empezarán a enviar los boletines de denuncia acompañados por la foto. La denuncia por este concepto será de 200 euros y de tres puntos menos.

La DGT anunció ayer la puesta en servicio de esta medida y recordó que en 2015, un total de 178 de los fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso de sistemas de retención en el momento del accidente. De ahí que el objetivo sea que ninguna persona fallezca en un siniestro sólo por no llevar puesto el cinturón, que reduce en un 60% la posibilidad de muerte.

A nivel nacional se han activado 225 cámaras, colocadas en pórticos o postes, de las cuales el 60% están ubicadas en vías convencionales que son las que registran una mayor accidentalidad y siniestralidad y el 40% restante en vías de alta ocupación (autovías y autopistas).

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, declaró que la decisión de no sancionar sino de empezar por concienciar se debe a que la intención de la DGT no es recaudar sino salvar vidas. «La idea es que los ciudadanos conozcan que ya disponemos de estos instrumentos que captan de forma automatizada la imagen y que conozcan donde están ubicados, ya que su localización está publicada en la web de la DGT, con el objetivo de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad».

Estos dispositivos complementarán la vigilancia que hacen los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a pie de carretera y los helicópteros Pegasus desde el aire.

El cinturón salva vidas

Pese a los reiterados mensajes lanzados desde la DGT y otras organizaciones sobre la importancia de hacer uso de este dispositivo, tanto quien va al volante como el resto de los ocupantes –y especialmente los niños en sus sillas correspondientes– en 2015 (última estadística completa)el 22% (159) de los usuarios de turismos y furgonetas que perdieron la vida en vías interurbanas no lo utilizaban en el momento del siniestro. En vías urbanas no hacían uso del mismo 19 de los 70 fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados, el 10% no lo llevaba puesto en el momento del accidente (en el caso de las vías interurbanas) y el 14% en los ocurridos en urbanas.

Más de la mitad de los nuevos controles están situados en carreteras convencionales

Estos datos, según el director general de Tráfico, «llaman a la reflexión y a la responsabilidad que todos como usuarios de vehículos tenemos de concienciar al resto de ocupantes a hacer uso del seguro de vida más importante y más barato que tenemos cuando viajamos en coche». El uso del cinturón está considerado además un elemento clave para conseguir alcanzar los trece indicadores incluidos en la Estrategia de Seguridad Vial (2011-2020) y continuar reduciendo las muertes en carretera.