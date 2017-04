Los ciudadanos elegirán el ‘Premio del Público’ entre los diez primeros trabajos del Astoria

La lona de la fachada principal de los cines Astoria-Victoria, la que se había desprendido el pasado fin de semana por uno de los laterales, al soltarse o romperse las cuerdas que la asían al marco de aluminio, fue ayer de nuevo enganchada por una empresa de trabajo en vertical, como podían apreciar los que paseaban por la zona y que corroboró el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, tal y como ayer publicó este periódico que se haría.

Justo debajo de la lona, en un tablón de anuncios improvisado, se muestra desde el pasado viernes los diez proyectos que han resultado los primeros entre los más de 70 que se presentaron. En concreto, el ganador del concurso de ideas fue el del arquitecto José Seguí, avalado por Antonio Banderas y Starlite, que plantea un contenedor cultural de usos, con hasta seis plantas y 9.000 metros cuadrados, en una estructura de grandes miradores que se orientan hacia los hitos de su entorno: la Alcazaba, la plaza de la Merced, la Aduana, la Victoria, etc. Pero ahora, y tal como explicó Pomares, los diez primeros proyectos se exponen a los ciudadanos para que elijan el que más le gusta, y obtener así el Premio del Público, tal y como se hace en los festivales de cine.

Así, además de en el tablón improvisado en los cines, los diez proyectos se podrán ver en la Gerencia de Urbanismo y en la página web creada ex profeso para este proceso www.concursoastoriavictoria.eu. Los ciudadanos tienen hasta el día 15 para ver los proyectos y elegir el que más le guste, y desde esta fecha hasta el 24 de abril podrán emitir su voto on line a través de esta web.

La Gerencia de Urbanismo entiende que es una buena idea que los profesionales que han participado puedan tener un reconocimiento ciudadano, «máxime dada la calidad de los proyectos que se han presentado, que eran todos de mucho nivel», explicó el edil responsable del área.

Las motivaciones del jurado y la mesa de contratación montada para realizar el concurso de ideas ha pasado por elegir entre los proyectos el que mejor les parecía arquitectónicamente así como los que más viable era económicamente, y en esa conjunción ha ganado el proyecto impulsado por el estudio de arquitectura de José Seguí, con Antonio Banderas y Starlite detrás como asesores de la parte de la gestión, subrayó Pomares.

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga aprovechó ayer la caída de parte de la lona del edificio para reivindicar, como ha hecho en otras ocasiones, que se derribe ya el edificio por la peligrosidad que supone. El edil de Urbanismo, Francisco Pomares, negó esta posibilidad y explicó que ahora hay que seguir todos los trámites, ya que el Pepri Centro no permite demoler un edificio si no está en proyecto el siguiente para no dejar solares vacíos en el casco antiguo de la ciudad.