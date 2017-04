Más seguridad y más papel higiénico

El robo del que fue objeto hace unos días una turista junto a Gibralfaro ha puesto el foco en la seguridad existente en esa y otras zonas alejadas del centro. La víctima, una turista británica de 60 años que visitaba la zona, perdió varias piezas dentales e incluso sufrió una pequeña fisura en el cráneo tras caer por unas escaleras durante el asalto, en el que le sustrajeron el bolso. Los robos reiterados que en otra época se producían en el entorno de Gibralfaro, y que tan mala fama nos dieron años atrás en algunos momentos, parece que eran asuntos de otros tiempos, aunque no hay que descuidar este aspecto, pues la seguridad, o más bien la inseguridad, es uno de los factores que más influyen en la imagen de la ciudad como destino turístico. La Policía Local realiza periódicas patrullas a caballo por el monte Gibralfaro, y suponemos que otro tipo de patrullas, motorizadas o a pie, ya sea de la Policía Local como del Cuerpo Nacional de Policía, deben igualmente de velar por la seguridad en esos enclaves tan turísticos. Más aún en estas fechas, cuando la afluencia de turistas va a ser extraordinaria, con la llegada de numerosos cruceristas en estos días que se unirán a los turistas que en estas fechas han elegido nuestra ciudad para descansar y para conocer nuestra Semana Santa.

La necesidad de aumentar la vigilancia privada que se presta en esos enclaves monumentales, tanto en el Castillo de Gibralfaro como en la propia Alcazaba, es también un tema del que se ha hablado estos días, pues se ha conocido que únicamente hay dos vigilantes de seguridad en cada uno de esos lugares, con horarios que apenas cubren tres horas al día, en el caso del castillo, y con un único vigilante de noche en la zona.

Sin papel higiénico

Otra cuestión, esta de intendencia, es que la Alcazaba y el castillo han estado otra vez sin papel higiénico, como ya ocurriera en otras ocasiones anteriores. Se ve que no le tienen tomada la medida al número de visitantes, no ya al monumento, que es uno de los más visitados de la ciudad, sino a los baños que hay en el recinto, porque no es la primera vez que pasa. Ante esta situación, algunos de los trabajadores han tenido que costear la compra de papel higiénico para poder mantener abiertos los servicios hasta la llegada de los reponedores.