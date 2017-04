Un incendio con mala intención

Fue una más de las gamberradas que nos tienen acostumbrados algunos desalmados y, además de daños materiales tanto en el mobiliario urbano como en un edificio colindante, a punto estuvo de provocar también daños personales, pues el dormitorio donde dormía un matrimonio mayor daba justo al lugar donde prendieron fuego a los contenedores, por lo que de haber inhalado los humos desprendidos en la combustión a buen seguro que habría que haber lamentado otros daños mayores.

Los contenedores de vidrio y plástico ardieron de madrugada en marzo pasado y a consecuencia de ello la fachada del edificio de una vivienda que hay situada a apenas medio metro resultaron dañados. «El fuego quemó una máquina del aire acondicionado, una persiana y afectó a las ventanas de pvc y a las cortinas de mi vivienda, pero el Ayuntamiento no se ha preocupado y eso es lo que más me ha indignado», señala Ana Fernández, que vive en el número 20 de la calle Emilio Orejón, inmueble afectado por el incendio y en el que tiene un negocio de carpintería de aluminio. «Habíamos advertido de que era un peligro colocar los contenedores tan cerca de la vivienda, pero nos dijeron que había que compartir el mobiliario urbano», dice. «Ahora lo que pedimos es que echen alquitrán, tapen eso y quiten el mal olor que se ha quedado en la calle y que entra en la casa», afirma. «Eso, y que no vuelvan a colocar los contenedores en el mismo sitio, y ya no solo por el peligro de que se pueda producir otro incendio como el ocurrido, sino porque desde que los pusieron en este lugar esto parecía un estercolero, siempre lleno de bolsas de basuras y de envases».

El malestar creado en esta familia ha llegado incluso al punto de que han colocado en una de las ventanas del edificio un cartel en donde se puede leer: «Gracias a Ayuntamiento y Medio Ambiente por preguntar», cartel que fue visible durante la procesión que la semana pasada discurrió por las calles del barrio.

Junto a los daños materiales indicados, por fortuna en esta ocasión no hubo que lamentar ningún vehículo incendiado, como suele suceder en estos casos al estar estacionados junto a los contenedores que son pasto de las llamas.

Contenedores. / SUR

Calle Frailes. Malos olores y moscas junto al mercado

L as quejas por la imagen que ofrece la zona de los contenedores en la calle Frailes, junto al mercado de La Merced, con cartones y basuras acumuladas, se repiten. No hay día que no recibamos una denuncia en este sentido. «Es de vergüenza esta imagen en el centro de Málaga, con malos olores y moscas», afirma un ciudadano que se dirige al periódico para denunciar la situación. Una imagen que por desgracia se produce en otros muchos rincones de la ciudad. En ese punto en concreto, los contenedores soterrados están rotos y han sido sustituidos por otros en superficie que, como se ve en la imagen, aparecen repletos de basuras y cartones, no sabemos si porque son insuficientes o por otro motivo. El Ayuntamiento anunció recientemente que iba a realizar una evaluación detallada del estado y funcionamiento de los más de 400 contenedores soterrados que existen en la ciudad, muchos de los cuales están averiados.