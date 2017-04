Juanma Moreno insta al Ayuntamiento y a Interior a que dialoguen sobre el CIE

El conflicto abierto por el Ministerio del Interior con su intención de abrir un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la ciudad de Málaga que el Consistorio rechaza se solucionará con «diálogo» entre ambas partes, según el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que está «convencidísimo» de que «en este tema no habrá problema entre el Ayuntamiento y el Ministerio» porque «hay diálogo fluido, hay buena voluntad por ambas partes y por tanto se buscará lo mejor para Málaga». «Actualmente hay un CIE, lo que pasa es que hay que rehabilitarlo y reestructurarlo, y por tanto si no hay una necesidad de un nuevo CIE, lo que hay que hacer es sentarse en torno a una mesa, pactarlo y negociarlo», afirmó en Málaga.

El líder de los populares andaluces también se pronunció sobre los presupuestos generales del Estado después de ser criticado por el PSOE durante esta semana por su silencio ante la caída en la inversión prevista para Andalucía. Ayer, Moreno afirmó que son unas cuentas «realistas» puesto que son «para seis meses». Además, justificó que llegue un 36,6% menos de dinero que el año pasado con la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit. «Había una decisión importante que tomar. O hacíamos más inversiones o hacíamos política social pensando en las personas. Y creo que ésa ha sido la opción realista, sensata y acertada por parte del gobierno de la nación», expresó el presidente del PP regional, que cree que los presupuestos diseñados por Rajoy «consolidan el crecimiento económico y la creación de empleo y por tanto son útiles». Además, afirmó que Andalucía «lleva más de 30.000 millones de euros de auxilio financiero del gobierno de la nación durante la crisis». «Sin ese auxilio financiero la Junta tendría que haber dejado de pagar las nóminas en sanidad, en educación y muchos de los objetivos sociales que se había marcado», añadió. Asimismo, incidió en que el gobierno central ha anunciado «algo más de 5.000 millones de euros adicionales para financiación autonómica, de los que más de 800 millones van a venir a la Junta de Andalucía».

Moreno afirmó que lo importante «no es sólo tener más dinero, sino saber gastar el dinero y que no pase como ha pasado con el gobierno andaluz, que ha dejado de gastar más de 2.600 millones de euros en políticas activas de empleo en los últimos años». Frente a las críticas del PSOE, que hablan de agravio a Andalucía, replicó que la que «agravia cada día a Andalucía» es «la señora Díaz porque desde que es presidenta de la Junta ha dejado sin gastar 10.000 millones de euros de sus presupuestos». «Lo que debería hacer es mirarse a sí misma, hacer autocrítica y asumir que el gobierno de Andalucía no sólo ha tenido malos presupuestos en políticas esenciales sino que ni siquiera ha sido capaz de cumplirlos», concluyó.

Preguntado por la posibilidad sugerida por el alcalde de Málaga de presentarse otra vez a la reelección en lugar de retirarse como había decidido, Juanma Moreno contestó que el tema le recuerda «a aquellas series venezolanas, los culebrones». El líder del PP andaluz, que compareció acompañado por la plana mayor de su partido en Málaga –incluido quien se perfila como sucesor de De la Torre, Elías Bendodo– opinó que es un debate «a veces muy artificial», defendiendo que la decisión de retirarse o no corresponde a Francisco de la Torre. «Es el mejor alcalde que ha tenido Málaga en su historia y es el que ha transformado la realidad social, económica y cultural de esta ciudad. Y es un alcalde al que estaremos eternamente agradecidos desde el PP. Y por tanto es una decisión que le compete a él, y es él quien tiene que decidir cuáles son sus objetivos a futuro», afirmó, no sin mencionar que el Partido Popular de Málaga «tiene una magnífica cantera política» con «personas muy preparadas, muy capaces, por ejemplo Elías», que están «perfectamente preparadas para asumir cualquier responsabilidad de presente y futuro». No obstante, insistió en que a dos años de las elecciones municipales, éste es un debate «que ahora mismo no toca». «Las decisiones que tengamos que tomar las tomaremos siempre desde la lealtad personal y política y desde la discreción», concluyó.

Moreno se pronunció también sobre los congresos provinciales que va a celebrar su partido para renovar a sus líderes y afirmó que la dirección regional trabajará por que concurra una sola candidatura a cada congreso, aunque si se llega a un congreso con dos candidaturas «no pasa nada». «Forma parte de nuestra democracia interna y serán los afiliados quienes decidan», sentenció.