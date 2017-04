La oposición se divide ante las conclusiones de Art Natura

Ciudadanos ya encontró su sitio más cerca del PP y del poderque del resto de la oposición. El autodenominado delfín Juan Cassá, definición de la que el alcalde no le apea, ya sabe en buena parte de los asuntos de qué lado está, así que dejó la carrera de hacerse notar haciendo oposición, más bien aprovecha el tirón de la foto con el alcalde Francisco de la Torre cada vez que puede.

Pero el resto, la oposición de izquierdas, PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente busca ir arañando huecos para ir subiendo en popularidad, para ir calando por su trabajo, toda vez que el PSOEperdió a su cabeza de lista en agosto, y todavía no ha encontrado el liderazgo que solía tener en el pasado mandato municipal en el que los ‘huevos’ se repartían tan sólo entre tres cestas. Más cabezas visibles, más difícil encontrar el hueco para sobresalir.

Ayer la división era clara, palpable en la oposición de izquierdas, aunque se intentara llevar entre bambalinas, y ésta se debió al descontento del PSOEy de IU-Málaga para la Gente porque la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se adelantó ofreciendo sus conclusiones de la comisión de investigación de Art Natura y pidiendo la dimisión del alcalde por el fiasco.

Ciudadanos, que ya presentó su texto final, concluyó en que en el fiasco del Museo de las Gemas se había metido la pata, pero no la mano, y que por ese motivo, aunque fuese un despilfarro de dinero público y una negligencia evidente –en lo que sí coincidían ayer con Torralbo– quedaba por ver cómo resolverían los juzgados el contencioso entre el Ayuntamiento y el responsable de Art Natura, Fulgencio Alcaraz, tal y como explicaba ayer el edil naranja, Alejandro Carballo.

El caso es que Torralbo expuso sus reflexiones cara a la última sesión de la comisión, que será el próximo 5 de mayo, y su petición de dimisión del alcalde no cayó especialmente bien a ambos lados de la izquierda. Para el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla,en las conclusiones se describen los hechos y las responsabilidades, pero las consecuencias de esas responsabilidades no deben ser objeto de las conclusiones, sino que deben dirimirse por los miembros en la comisión, explicó. Para la portavoz socialista, Mari Carmen Moreno, esta es una cuestión que no se debe abordar así.

Torralbo puso sobre la mesa 28 puntos en los que narró los múltiples errores y negligencias en Art Natura, a su juicio, en donde se enterraron 36 millones de euros. Para la portavoz de Málaga Ahora, el Museo de las Gemas «es un hito de un determinado tipo de ‘pifiazos’ en política, es nuestro aeropuerto sin aviones». Criticó el exceso en los gastos, la falta de garantías del proyecto, los modificados en las obras sin justificar, entre otros asuntos, y anunció que su grupo se personará en la causa que le interpuso el Ayuntamiento a Alcaraz por calumnias, cuando éste dijo que De la Torre y el PP utilizaban el dinero de Art Natura con fines electoralistas. En fin, lo único que está meridianamente claro es que este asunto aún no se ha acabado.

Semana Santa: El campanómetro echa a andar

Vaya por delante el respeto de este periódico a la Semana Santa y sus tradiciones. Pero hay una circunstancia curiosa, que todos los años genera dimes y diretes, conversaciones de pasillo, y fotos, muchas imágenes que todos acaban coleccionando, si no en papel, en su haber personal. Se trata de ese momento ilustre en el que los munícipes, generalmente el alcalde Francisco de la Torre (que es todo un récord man en estos menesteres) y los portavoces que visitan oficialmente la Semana Santa, como Juan Cassá, de Ciudadanos; a los que este año se suma la socialista Mari Carmen Moreno, acaban dando el fotogénico toque de campana –Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente no participan de los cortejos procesionales–. El debate estos días en la Casona era cómo se producía ese momento sonoro, y casi todos los aludidos aseguraban que era cuando la cofradía les hacía el honor, que ellos nunca lo pedían. Justamente había algún hermano mayor que aseguraba que algunos lo insinuaban insistentemente, y que así casi era imposible no agasajarlos con el toque de campana o entrando en el cortejo durante parte del recorrido. Hoy se instaura el campanómetro virtual de nuestros munícipes. El que no martillee no sale en la foto. Yesta sección cierra durante estos días en los que la Semana Santa inunda la vida local, y la municipal se queda bajo mínimos.