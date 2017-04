El Ayuntamiento le reclamará a la Junta el gasto del plan contra los mosquitos en el Guadalhorce

El Ayuntamiento intervendrá en solitario tanto en el interior del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce como en su área de influencia para erradicar los mosquitos, pero no tiene la más mínima intención de asumir los 20.000 euros que costará el plan intensivo que aplicará desde mayo a octubre, periodo en el que se realizarán tres tratamientos por semana contra las larvas y contra los mosquitos adultos, además de una gran fumigación quincenal a través de un cañón pulverizador y la instalación de 16 trampas, tal y como informó ayer SUR. En el Área de Sostenibilidad Medioambiental ya están estudiando la viabilidad jurídica de reclamar a la Junta de Andalucía si no toda la factura, sí al menos los gastos derivados de las actuaciones que se ejecuten en el interior del espacio protegido.

De dar este paso, fuentes municipales reconocen que no sería tanto por la cuantía, sino porque están convencidos de que aunque el control de plagas sea una competencia de los ayuntamientos, el Gobierno autonómico también debería colaborar como administración encargada de la gestión y la conservación del paraje. «Una cosa es que puedan colaborar, y otra que directamente rechacen que sean competentes», afirma el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. En cuanto a la actuación prevista por el Ayuntamiento, el edil incide en que se trata de unos trabajos intensivos para controlar la situación en la época de mayor riesgo, pero pone el acento en la necesidad de implantar soluciones naturales como la introducción de depredadores naturales o la unión de las lagunas más próximas a la desembocadura con el resto para reducir la salinidad del agua en las primeras para que dejen de ser el lugar ideal para que el ‘aedes caspius’ o mosquito de las marismas deposite sus larvas.

En esta misma línea se pronunciaba ayer el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Juan Cassá, quien se trasladó hasta Sacaba Beach para anunciar la presentación de una moción encaminada a atajar el problema de la proliferación de mosquitos mediante la introducción de especies animales que puedan ser depredadores, así como el uso de plantas y tecnología. «Nos hemos fijado en ejemplos de otras ciudades. ¿Por qué no añadir a todas las medidas propuestas la introducción de aves y murciélagos y la introducción de determinadas plantas? ¿por qué no apoyarnos en tecnología como la de los drones para el control de charcos y zonas inundables? Nos basamos en procedimientos científicos, no son ocurrencias», apuntó Cassá.

Reunión con los vecinos

Por su parte, el delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, se reunió ayer con representantes vecinales de las barriadas ubicadas a ambas orillas del río para explicarlas las medidas que tomará la Junta para minimizar la presencia de mosquitos. En este sentido, el dirigente autonómico destacó el desagüe de la margen derecha del río (zona de Guadalmar) que ya se ha efectuado y que se realizará también en la margen izquierda, así como el desbroce de la vegetación próxima al cauce que sirve de refugio a los mosquitos y el secado de los encharcamientos que las últimas lluvias han ocasionado en el entorno para minimizar las posibles zonas de cría de mosquitos.

El Gobierno autonómico intervendrá para reducir las aguas estancadas para evitar la cría de mosquitos

En cuanto a las discrepancias con el Ayuntamiento, Moreno insistió en que las actuaciones contra los mosquitos son competencias municipales, asegurando que «en Andalucía, todas las actuaciones de control de plagas con larvicidas han sido acometidas por los ayuntamientos en colaboración con las diputaciones».