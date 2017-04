Los dueños de la parte privada de la Térmica creen que la venta se cerrará pronto

"2017 va a ser el año de la Térmica". Así de rotunda se muestra Rosa Madrid, directora en Andalucía de CBRE, la firma que está encargándose de la comercialización de este solar por encargo de Numa, una sociedad participada mayoritariamente por Endesa que es la propietaria de algo más de la mitad del terreno (la otra parte está en manos del Ayuntamiento de Málaga). "Estoy segura de que antes de que acabe el año el solar tendrá nombre y apellidos y que incluso se podrá ver algún ladrillo", añade Madrid, que apoya esta aseveración en el hecho de que hay diversos fondos internacionales y grandes promotores "locales y regionales" compitiendo por hacerse con esta parcela de alto valor estratégico por su ubicación, ya que prolongará la fachada marítima de poniente hasta casi llegar a Sacaba Beach. "Es la zona de expansión natural de Málaga", destaca la directiva de CBRE.

El suelo que está comercializando CBRE representa aproximadamente la mitad de la superficie de la Térmica, que cuenta en total con 115.000 metros cuadrados y dará lugar en total a casi 900 viviendas y 38.000 metros cuadrados de suelo terciario (entre oficinas, comercios u hoteles). A Endesa le corresponden derechos de edificación de unas 250 viviendas y unos 15.000 metros cuadrados de suelo terciario. Rosa Madrid asegura que en la venta de esta parcela no se está siguiendo "un criterio especulativo", sino de "facilitar la puesta en carga". "No vamos a priorizar quién paga más sino quién tiene más capacidad para ayudarnos a desarrollar el proyecto en su conjunto", añade. No ha especificado si habrá uno o varios compradores ni cuál es el precio que se baraja.