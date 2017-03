La Malagueta acoge hoy la cuarta verbena a beneficio del síndrome de Rett

La cuarta edición de VerbeRett se celebrará hoy en la plaza de toros de La Malagueta entre las 12.00 y las 23.00 horas. El dinero que se recaude en esta verbena benéfica se destinará a investigar sobre el síndrome de Rett, una patología genética que en España afecta a unas 3.000 niñas, siete en Málaga. Considerada como la segunda causa de discapacidad intelectual, está incluida entre las enfermedades llamadas raras.

Las pequeñas que padecen esa patología no hablan ni pueden usar las manos; muchas ni andan, tienen graves problemas para poder comunicarse, sufren crisis epilépticas, escoliosis, problemas digestivos o trastornos del sueño. El avance progresivo de la enfermedad las lleva a una total dependencia.

A la verbena de hoy acudirán familias con niñas afectadas por el síndrome de Rett que se desplazarán desde distintos puntos de España. Además de actuaciones como las de Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas, Los Electroduendes, The Experriens, Alejados, Tocatta Covers, Pop FM o Kassia, habrá comida y bebida a precios populares. En las tres ediciones anteriores se recaudaron más de 120.000 euros, que se destinaron al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, el único en España que se encarga de la investigación del síndrome de Rett. Gracias a ese dinero se ha podido crear una beca para contratar a un biólogo para que investigue.

Ayer hubo un encuentro sobre esa patología en el Rectorado de la Universidad de Málaga en el que se explicaron los avances científicos logrados, centrados en neurotransmisores, una novedosa vía para conseguir el equilibrio excitario-inhibitorio y la plasticidad neuronal, que esta enfermedad genética altera.