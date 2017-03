Málaga, única provincia en la que la Junta no ha hecho ningún carril bici del Plan Andaluz

Recorrer a golpe de pedal todo el área metropolitana de Málaga y llegar a los principales puntos neurálgicos de la capital sin jugarse el tipo esquivando coches ni ir sorteando peatones. Ése era el ambicioso objetivo del Plan Andaluz de la Bicicleta, gestado por la Junta en 2013 para potenciar su uso como medio de transporte y que contemplaba la creación de una malla interurbana de 114,73 kilómetros que enlazaría todo el litoral desde Fuengirola hasta Rincón con el Valle del Guadalhorce, además de otros 68,5 kilómetros para completar y dotar de continuidad la red existente en la ciudad de Málaga. Así quedó plasmado en el documento aprobado por el Consejo de Gobierno en enero de 2014, pero tres años después la realidad es bien distinta.

O más bien, prácticamente un calco de la que había entonces, puesto que las únicas vías ciclistas que se han ejecutado en este periodo son 10 de los 17,8 kilómetros que le corresponde crear al Ayuntamiento de Málaga, en virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones en enero de 2015 para repartirse el trabajo (75% el Gobierno andaluz y el resto el local, que también debe poner los terrenos a disposición y hacerse cargo del mantenimiento). De los 50,77 kilómetros que figuran en el haber de la Consejería de Fomento no se ha hecho nada, como tampoco en la red metropolitana. Esta parálisis sitúa a Málaga como la única provincia en la que la Junta aún no ha invertido un solo euro en la ejecución del plan, según los datos facilitados por la propia entidad.

Si a nivel provincial el pinchazo del plan es evidente, en el resto de la región avanza al ralentí. Los grandes números hablaban de una inversión de 421 millones para la construcción entre 2014 y 2017 de 1.140 kilómetros de vías urbanas e interurbanas; además del desarrollo y consolidación de una red regional cicloturística de 3.080 kilómetros, en su mayoría ya existentes sobre el trazado de vías pecuarias y caminos rurales. Pues bien, al margen de lo que hayan hecho el resto de ayuntamientos, el Ejecutivo andaluz lleva empleados un total de 25,3 millones de euros que han posibilitado la puesta en marcha de 121,28 kilómetros, fundamentalmente en las áreas urbanas y metropolitanas, aunque también hay algunas pinceladas de la red autonómica.

Estas actuaciones han dado lugar a 44,79 kilómetros en la provincia de Cádiz, donde la Junta incluso ha completado su parte en Jerez y Algeciras mientras avanza en la capital gaditana (10,6 millones). En Almería ha destinado 5,6 millones para 38 kilómetros, buena parte de ellos en la ciudad, que ha sido la primera en culminar su malla urbana dado que el Ayuntamiento también ha cumplido con su parte. Por debajo se sitúan Granada y Sevilla, con 12 kilómetros, seguidas de Córdoba (6,85) y, a mayor distancia, Jaén (4,77) y Huelva (2,3). En Málaga, cero. «Estamos bastante desilusionados, por decir algo suave. Prometían mucho pero de momento no ha pasado de ser una declaración de intenciones», critica el presidente de la asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín.

Complicaciones en la capital

¿Por qué la Junta no ha hecho nada en Málaga? En el caso de la capital, la responsabilidad es compartida, ya que ambas administraciones dejaron pasar casi dos años desde la aprobación del plan para suscribir el convenio y celebrar la primera reunión, todo ello con dos elecciones de por medio (municipales y autonómicas). Además, decidieron empezar por el tramo más complicado, desde Antonio Martín hasta El Palo. Y ahí han perdido otro año hasta que, en vista de las dificultades técnicas, hace dos semanas decidieron avanzar en otros tramos menos conflictivos como son los de Héroe de Sostoa, Juan XXIII y Lope de Vega. A partir de ahora, serán los técnicos los que perfilen los proyectos con la idea de que la Junta pueda sacar a concurso las obras en los próximos meses y puedan empezar a ejecutarse este año con parte de los 2,8 millones de euros que el Gobierno regional tiene consignados en sus presupuestos. Por su parte, el Consistorio también pretende actuar en otros dos kilómetros en Bailén y la conexión del Centro con La Malagueta.

En cuanto a la red interurbana, las miras sí que apuntan directamente a Fomento, ya que la mayor parte del trazado discurriría por carreteras de titularidad autonómica y no requerirían cesiones de suelo. Cierto es que hay tramos que afectarían a travesías urbanas y viales de la red provincial, pero en Fomento reconocen que al no estar definidos los proyectos ni siquiera se ha contactado con las instituciones que podrían verse implicadas. No se hizo antes y tampoco parece que se vaya a hacer a corto plazo por falta de presupuesto. «Con la red metropolitana nos hemos encontrado con el problema de que los fondos europeos destinados a este tipo de actuaciones se han reducido, así que la intención es priorizar los trazados previstos en las ciudades», afirma el delegado territorial de Fomento, Francisco Fernández España, quien respecto a la capital se muestra confiado poder coger velocidad a partir de ahora.