El galimatías de cada día

Circular por la avenida de Andalucía por el tramo próximo a Hacienda y a El Corte Inglés, es como hacer un rally. Los que van en todo terreno lo llevarán mejor, pero los que circulen en turismos y, sobretodo, en motos o ciclomotores lo tienen crudo. Y es que a causa de las obras del metro aquello es un laberinto, con carriles imprevisibles que no sabe uno muy bien a donde te conducen, intersecciones inesperadas, vallas por doquier y un pavimento que pone a prueba y acaba con las suspensiones de cualquier vehículo. Una situación ‘provisional’ que de provisional no tiene nada, pues ya lleva años así y que genera lógicas quejas. Y lo peor, no se le ve el final, porque ese enclave permanece en obras demasiado tiempo, condicionando la vida de la ciudad, de automovilistas y de los peatones, que se tienen que armar de paciencia a la hora de transitar por allí y deben imaginar la salida de ese auténtico galimatías.

Harto de esta situación, un ciudadano escribe al periódico para quejarse de la cantidad de baches y agujeros que tiene la avenida de Andalucía. «Estamos destrozando los coches, hay cientos de baches súper grandes y nadie hace nada. Ya hemos llamado al Ayuntamiento. Pagamos muchos impuestos de vehículo para tener esa avenida así», señala.

Locales abandonados.

Y no le falta razón. Aunque en este caso habría que indicar que la responsabilidad no es directamente achacable al Ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía, pues se trata de un tramo afectado por las obras del metro. Ylo peor, como decimos, es que las obras del metro en ese tramo se encuentran paradas desde hace tres años y no hay visos de que se reanuden pronto. Y eso que la paralización tiene un coste que el alcalde de la ciudad ha cifrado en 70 millones de euros al año, pues cada mes que se retrasa le cuesta a la Junta seis millones de euros, según el convenio firmado con la concesionaria. Una barbaridad que no parece suficiente para impulsar esa fase del metro paralizada por las discrepancias con el presupuesto con la primera empresa adjudicataria de ese tramo. El nuevo concurso para adjudicar la obra aún no está resuelto, y con la burocracia de estos asuntos, y suponiendo que todo salga sin que surjan más inconvenientes, las obras no se reanudarán hasta al menos el verano. Queda rally para rato.

Avenida de Velázquez: locales con desperfectos

Los bomberos tuvieron que acudir hace unos días a las antiguas instalaciones de la empresa Guarnieri, en la avenida de Velázquez, 68, que permanecen cerradas y abandonadas, debido a los desprendimientos que se produjeron en la fachada, según comunica un ciudadano, que envía varias fotografías.

Puerto de la Torre: vado no respetado

En la calle Águila, a la entrada del instituto de Puerto de la Torre, no se puede circular de lunes al viernes desde las 8.15 horas, excepto al acceso al vado autorizado, pero no se cumple la norma, y el autobús con los alumnos del centro no puede circular, según un lector.