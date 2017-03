El delfín Cassá nada feliz en un mar que no sorprende a nadie

El autodenominado delfín del alcalde Juan Cassá se veía ayer tanto en el papel, que se aseveraba y abundaba en la estrecha relación que tiene con el regidor Francisco de la Torre, con el que se ve una mañana al mes, fuera del trabajo, y hablan de la política municipal y de lo divino y lo humano, como explicaba ayer para reiterar sus aspiraciones. Curiosamente, De la Torre no estaba ayer por apearle el delfinato así que, chanza o no, sigue viento en popa. El regidor está más bien por mantener la sintonía y la oxitocina con su socio de investidura, al que ya le ha ofrecido en más ocasiones que entre el gobierno municipal. «Es lo deseable», ha dicho otras veces.

El portavoz naranja se reivindicaba ayer diciendo que es obvio que en la ciudad está calando el trabajo de Ciudadanos y que hasta lo veía así la exsucursal de Podemos, Málaga Ahora, donde su portavoz Ysabel Torralbo, le espetó en el pleno de presupuestos que eran la nueva mayoría de color. Él le espetaba, como recordaba ayer, que habían venido para darle color al Ayuntamiento, precisamente a eso.

Está claro que su llamado delfinato quiere acabar en la Alcaldía. En esto, también opina sin ambages y subraya que es lo de ser alcalde es una ilusión lícita y que trabaja día a día para ello, y pone de ejemplo las partidas económicas que hay en las cuentas de este año gracias a sus negociaciones con el equipo de gobierno. Yzanja que algún día quiere hacer estas aportaciones desde el equipo de gobierno, pero no como invitado. «Si nos lo merecemos, en nuestro propio mandato».

Pues bien, Cassá tenía ayer ganas de ‘speech’. Curiosamente, los partidos de la oposición y miembros del equipo de gobierno no se extrañaban de que el portavoz naranja se postule a sí mismo, pero la autodenominación generó graciosos episodios de guasa andaluza. En IU-Málaga para la Gente, su portavoz Eduardo Zorrilla, le decía que tuviese cuidado con el tiburón Elías Bendodo y le pedía que se aclarase respecto al alcalde. Argumentaba Zorrilla que Cassá tiene que adoptar un rol aludiendo a que no es creíble que un día se sienta el delfín del alcalde y al día siguiente, el más firme opositor.

En el grupo socialista, aunque había algarabía cuando se hablaba del asunto, lo cierto es que no parecían tampoco estupefactos con las aspiraciones del portavoz naranja. La portavoz socialista Mari Carmen Moreno aseguraba que es más que obvio que se está pegando mucho al PP, añadiendo que Cassá no quiere a Bendodo de alcalde porque le va muy bien con De la Torre. Al presidente de la Diputación le reservaron ayer un lugar ‘preferente’ en sus conversaciones.

Lo cierto es que los miembros del equipo de gobierno del PP se reían entre bambalinas, otros no querían ni hablar del asunto para no ser señalados, y alguno se prestaba a hacerlo off the record. Uno de los cuestionados decía que Cassá es un buen tipo, pero que lo de delfín no le va. Otro explicaba que el alcalde encuentra más delfines en sus filas que en las de enfrente, pero apuntaba que es mejor que el portavoz naranja se sienta querido. Por la cuenta que les trae. Ypor último, el más duro y con retranca decía que el cariño que siente Cassá por el alcalde forma parte de la tendencia de los votantes, que están volviendo al lugar de donde salieron. Hoy el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, visita la Casona y se entrevista con el regidor. ¿Será el delfín asturiano un tema de conversación?

Bomberos. Reciben visitas de apoyo del PSOE e IU

Los bomberos de Málaga en huelga siguen recabando apoyo de los grupos políticos de la Casona. Ysi anteayer le tocaba el turno a IU-Málaga para la Gente, y a su portavoz Eduardo Zorrilla así como la edil Remedios Ramos, ayer les visitaba el PSOE, concretamente el secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, la portavoz en el Ayuntamiento, Mari Carmen Moreno y el edil Rafael Gálvez.

Heredia y Moreno. / Sur

Heredia le pide al alcalde Francisco de la Torre que se siente con los bomberos y dialogue con ellos porque con su actitud sólo está desprestigiando a este colectivo, como afirmó, a lo que Moreno abundó que las mejoras en este servicio llevan un retraso de 17 años, pese a que el PSOE lo ha puesto sobre la mesa y se han aprobado iniciativas en el pleno en esta línea.

Más duro aún fue ayer Zorrilla, quien dijo que el alcalde lo único que hace es echarle más gasolina al fuego del conflicto de los bomberos, añadiendo que al regidor sólo le preocupa la Málaga del escaparate. El conflicto se recrudece y no parece que la solución vaya a llegar rápido.