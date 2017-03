Fátima Báñez será la presidenta del congreso del PP-A que comienza este viernes en Málaga

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, será la presidenta del congreso del PP-A, que se celebra desde este viernes y hasta el próximo domingo en Málaga y que contará con la presencia del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy; de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y de varios ministros para arropar al presidente del PP-A, Juanma Moreno, en su reelección en el cargo.

Así lo ha asegurado este jueves el presidente del Comité Organizador del 15 Congreso Autonómico del PP-A y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que ha comparecido en rueda de prensa, junto al portavoz del PP-A y presidente del partido en Málaga, Elías Bendodo, para informar sobre este cónclave, que lleva el lema de 'Creemos en Andalucía' y que se celebra por primera vez en Málaga.

Fernández-Pacheco ha apuntado que, además de Rajoy, Sáenz de Santamaria y Báñez, estarán los ministros de Educación, Cultura y Deportes, de Interior y de Hacienda, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro, respectivamente.

Asimismo, ha indicado que también acompañarán al líder del PP-A el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el coordinador general del PP y vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, también presidente de honor de los 'populares' andaluces.

Este congreso tiene, ha señalado el presidente del comité organizador, "un objetivo muy claro y es el de trazar las líneas estratégicas que van a marcar el trabajo en los próximos meses del PP-A, con el único objetivo de gobernar esta comunidad autónoma y conseguir la alternancia política de una vez por todas". Se debatirán cuatro ponencias: la de reglamento interno, social, económica y la de comunicación e innovación.

Tanto Fernández-Pacheco como Bendodo han destacado que será el congreso "más participativo" a nivel interno, porque, ha dicho el alcalde de Almería, "hemos sido pioneros en toda España a la hora de poner en marcha las medidas aprobadas en el congreso nacional" hace a penas unas semanas, que "han permitido a todos los afiliados votar directamente al candidato".

Pero, también han subrayado que será "el más participativo de cara a la sociedad", contando con 150 colectivos sindicales, empresariales y sociales y de diferentes sectores productivos, con el objetivo de "ampliar la base social de nuestro partido", para que "cada vez sean más los andaluces que se sumen a este proyecto de cambio y que consigamos esa alternancia política, porque potencial tenemos", ha señalado.

Una presencia de colectivos que "no será de meros espectadores", ha indicado Fernández-Pacheco, sino que la idea es que "participen de forma activa" en el desarrollo.

Para ello, se contará con las intervenciones del presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia; del de Cesur, Fernando Seco; del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez; el portavoz de la plataforma de Atención Temprana, Antonio Guerrero; y del presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El cónclave, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y en el que participarán 1.133 compromisarios electos, tendrá lugar tan solo unos días después de que se cumplan tres años de su designación en el cargo, el 1 de marzo de 2014, en el marco del XIV Congreso Regional del PP-A, donde obtuvo un respaldo del 98,54 por ciento de los votos emitidos para tomar el relevo al entonces presidente, Juan Ignacio Zoido.

Fernández-Pacheco ha señalado que este congreso es importante para los 'populares' andaluces y también para el PP en España; "prueba de ello", ha indicado, es "la cantidad de dirigentes" que asistirán, con Rajoy a la cabeza que estará el domingo en la clausura, una vez que Moreno haya recibido el aval de los compromisarios para seguir liderando el PP andaluz.

Ambos dirigentes 'populares' han subrayado que el PP-A es "un partido fuerte, unido y sólido", incidiendo Bendodo en que la formación "es hoy por hoy la marca de referencia para una mayoría de andaluces".

Se ha mostrado convencido de que será "el congreso de la unidad, sin fisuras en torno al liderazgo de nuestro presidente regional", mientras que otros partidos, ha dicho, "están divididos en luchas internas y si no tienen tiempo para arreglar su propia casa es imposible que puedan arreglar un gobierno".

"Afrontamos este congreso como antesala del próximo gobierno del PP en Andalucía, de un gobierno de cambio, liderado por Juanma Moreno", ha apuntado, asegurando que "tenemos las personas, la preparación, la experiencia y la ilusión".

Málaga

Bendodo ha señalado que Málaga es "un referente" y ha asegurado que desde el PP malagueño no se plantearán cuotas. "Lo dejo en manos de otro malagueño, Juanma Moreno", ha manifestado, aunque se ha mostrado convencido de que la provincia estará "bien representada en la ejecutiva regional". "Tan bien representada que hasta el presidente será malagueño", ha apuntado.

Sobre si él seguirá como de portavoz regional, el presidente provincial ha asegurado que "eso no es importante", apuntando que "para poder ayudar a Juanma Moreno a ser el próximo presidente de los andaluces no es importante seguir siendo portavoz, creo que más le puedo ayudar desde Málaga", señalando que "la decisión es suya".

"No me hace falta seguir siendo portavoz para ayudar a Juanma Moreno a conseguir la victoria en Andalucía. Si lo soy bien, si piensa que debo centrarme en el partido en Málaga, también me parecerá bien", ha insistido.