Un trámite burocrático bloquea la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías

Uno de los proyectos logísticos más importantes de la provincia, la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías (CTM) en 36 hectáreas de terreno situadas en la finca conocida como Buenavista, entre la segunda ronda y los terrenos de lo que fue la fábrica de Amoniaco, se encuentra bloqueado por la burocracia. Hace ya más de una década que esta actuación quedó contemplada en el avance del vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. En 2009, el Gobierno central firmó con la Junta de Andalucía un convenio por el que la entidad pública empresarial de suelo Sepes, propietaria de los suelos, invertiría unos 16 millones de euros para urbanizar las parcelas y la Junta se encargaría de su gestión. Sin embargo, aquel acuerdo no se ha llevado todavía a la práctica, lastrado por la lentitud de las administraciones públicas implicadas.

En 2011, la entonces Consejería de Obras Públicas inició el procedimiento para aprobar un plan especial de interés supramunicipal para dar carta de naturaleza a este proyecto. Sin embargo, este expediente no se ha cerrado todavía, seis años después, porque un trámite lo tiene bloqueado. Según explicó el delegado de la hoy Consejería de Fomento, Francisco Fernández España, durante el periodo de alegaciones del citado plan se recabó una de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en la que se puso de manifiesto que una parte de los suelos reservados para la ampliación delCTM era de su propiedad. En concreto, se trata de suelos que fueron expropiados para la realización de la segunda ronda y que, aunque ya no son necesarios para esa infraestructura viaria, aún se encuentran dentro del patrimonio de Carreteras del Estado.

«Para que la Junta pueda seguir adelante con la tramitación del plan para la ampliación del CTM, esa parte de los suelos tiene que volver a manos de Sepes», señaló el delegado, quien apuntó que, a finales del año pasado, Carreteras ofreció a Sepes la posibilidad de revertir la expropiación, para lo que Sepes tendría que devolver unos cien mil euros. Se da la paradoja de que tanto Carreteras como Sepes se encuentran actualmente bajo el paraguas del Ministerio de Fomento, si bien funcionan como entidades independientes a nivel patrimonial.

Según Fernández España, con tal de desbloquear esta situación, la Consejería de Fomento está incluso dispuesta a adelantar esos cien mil euros y que Sepes le transmita la reversión de la citada expropiación. «Le hemos comunicado a Carreteras del Estado la posibilidad de entrar en el juego de la reversión, pero no nos han contestado», apuntó el delegado.

Interés de empresas

Asimismo, confirmó que esta situación mantiene bloqueado no solo el proyecto urbanístico de ampliación del CTM como tal sino el interés mostrado por algunas compañías logísticas por instalarse en esta zona. En concreto, hace dos años, se dio a conocer que una empresa multinacional, dedicada a la distribución a gran escala del sector de la alimentación, le propuso a la Consejería de Fomento ser la primera en instalarse en la ampliación del CTM, ocupando una extensión de 90.000 metros cuadrados (nueve hectáreas) para levantar un gran complejo logístico con naves, almacenes, oficinas, zonas de estacionamiento de camiones y otros servicios, que supondrían una inversión privada de unos 30 millones de euros. Además, supondría la creación de unos doscientos empleos.

Desde Sepes, confirmaron que las obras de urbanización previstas para la ampliación del CTM no podrán iniciarse hasta que la Junta no apruebe el plan especial de interés supramunicipal que avala la actuación. No obstante, detallaron que durante los últimos meses se han realizado en los suelos los sondeos arqueológicos preceptivos para poder actuar sobre ellos. Estos sondeos han supuesto un coste de 33.454 euros para Sepes. Fuentes de esta entidad pública informaron de que, una vez finalizadas estas prospecciones, se documentarán sus resultados y se enviarán a la Consejería de Cultura para que se pronuncie sobre su conservación.

«Sin el plan especial de la Junta no se puede empezar», apuntaron las fuentes, que también señalaron que están en contacto con el Ayuntamiento para el desarrollo de la zona logística de este sector. Cabe recordar que también albergará una zona residencial para 1.362 VPO y otra empresarial a la que el Consistorio pretende trasladar los negocios del polígono SanRafael, donde está prevista la ampliación del bulevar sobre el AVE y más de tres mil viviendas.