Cassá se considera el delfín del alcalde

En medio de la lluvia fangosa del martes que ha dejado una alfombra de barro en la azotea de la Casona, donde el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ya no necesita ir a fumar porque está dejando el vicio de dar caladas, se siguen viviendo episodios de ‘Love is in the air’ con el prólogo de la primavera. El asturiano comparte ‘starring’ con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre pero la estación de las flores –a excepción del romance de IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa o la explícita declaración de fan de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, a las habilidades del regidor– no ha sido determinante porque ambos llevan rodando meses su propia película. Desde que se iniciase el curso político, De la Torre y Cassá muestran su sintonía, su buen rollo. Esas ruedas de prensa compartidas entre los dos, que unen mucho, donde el portavoz naranja aprovecha para aumentar su popularidad y su índice de conocimiento, y a la vez se da un chute de energía. Tras las mismas, como ha pasado esta semana, Cassá no duda en darle las gracias al regidor por acompañarle. Esas miradas fraternales de maestro a pupilo, esas dulces sonrisas en tropel.

Y tanta oxitocina se genera en el ambiente, que el líder del equipo naranja para agradar hasta se pone la corbata azul con la farola de Málaga (el típico obsequio institucional que hace el Ayuntamiento a las personalidades que lo visitan) porque, como reconoce, se la ha regalado el alcalde, como contesta orgulloso.

¿Y todo ese cariño que os profesáis? Ese cariño «son las cosas del delfinato, ya sabes», contesta Cassá ufano a las puertas del ascensor de la segunda planta con uno de sus técnicos de cabecera Iñigo Vallejo. Osea, ¿de delfín del alcalde? Risas socarronas. En esa espontaneidad que le caracteriza no lo desmiente, sonríe y añade que ya lo ha dicho más veces, que algún día quiere ser alcalde de Málaga. Y esta frase la repite Cassá en ocasiones cuando no hay cámaras, o en la intimidad, y añade que su trabajo tiene ese objetivo. También reconoce, siempre que puede, como esta semana, que lo que más le gusta es estar en contacto con los vecinos, en la calle, que ahí es donde se siente realizado, y que el trabajo institucional, el de plenos y comisiones, le carga mucho, de ahí que el segundo, Alejandro Carballo, tenga en este espacio más voz cantante.

Lo del «delfinato» le viene como anillo al dedo al líder de Ciudadanos, máxime cuando la semana pasada De la Torre no quiso darle su aval para ser candidato a alcalde de Málaga al presidente de la Diputación y del PP, Elías Bendodo, generando la enésima crisis o marejada entre ellos. Pese a los dimes y diretes, y los desencuentros, muchos y variados, parece que se sacuden la solapa y se soportan. En el PSOE, por estos ‘cantes de ida y vuelta’ han definido a De la Torre y a Bendodo como el dúo Pimpinela, que apuntara hace días el edil Sergio Brenes.

En estas aguas revueltas del Alborán popular, Cassá ha conseguido llevar a buen puerto, sin embargo, su relación con un alcalde de ‘retirada’, que parece querer vivir sin sobresaltos su último mandato. Así que aunque al principio el regidor no supiera gobernar dejándole sitio a Ciudadanos, con el tiempo se ha dado cuenta de que no es tan difícil, y que tenerlos contentos le da estabilidad y menos quebraderos de cabeza. Cuestión de practicismo. Y de tacticismo.

Mientras, el portavoz naranja, que se ve como el sucesor del regidor, aprovecha el tirón mediático de éste para auparse a esa nómina de conocidos, a la que es difícil llegar. Cada vez que aparece con él en la foto sube enteros. Sin duda, De la Torre le hace la precampaña electoral. Serán cosas entre el alcalde y el delfín...

Trámites desde 2013. El plan de arbolado se aprueba por fin mañana viernes

IU-Málaga para la Gente se ha cansado de preguntar por la tala de árboles y que le manden a vistas de expedientes y ahora intenta contraatacar en la comisión de Medio Ambiente, donde pedirá una comparecencia al edil del área, Raúl Jiménez, para que le explique la situación del plan de arbolado de la capital así como por qué se han eliminado una serie de árboles en diferentes espacios públicos de la ciudad.

En lo referente al plan de arbolado, lo cierto es que el proyecto, que se aprobará en primera instancia este viernes en la junta de gobierno local, lleva tramitándose desde agosto de 2013, por lo que los tres años y medio no se los quita nadie, o como decían en IU-Málaga para la Gente, va a acabar siendo el parto de la burra. Parece que la buena nueva, esta vez sí, llegará mañana. El plan, que pretende ser un PGOU de la naturaleza, revisa todas las alineaciones arbóreas y decidirá las especies que por su porte o perímetro se pueden plantar en las diferentes calles y avenidas de la ciudad, cuáles son inadecuadas, y las directrices para su siembra.