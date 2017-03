De la Torre plantea estudiar turnos de guardia de los bomberos de 12 horas para "una mejor respuesta"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha planteado este miércoles, segundo día de huelga indefinida de los bomberos de Málaga, que para que haya "cierta proporcionalidad, igualdad de horarios o similitud o cercanía" de los mismos en relación con el personal funcionario en general, que los turnos de los bomberos "en vez de ser tan largos, de 24 horas, que está en contra de lo que dice la Organización Mundial del Trabajo, que establece en principio turnos de ocho horas, se llegue a 12", lo que "permite tener la seguridad de poder dar todavía un mejor servicio y respuesta".

Al respecto, ha recordado que cuando se habla de horas "estamos multiplicando esos días por 24 horas", señalando que a la hora de comparar con las 1.600 del personal funcionario en general, que varía de unos ayuntamientos a otros, "se olvida que las horas que se emplean desde el trabajo funcionarial son horas desde el primer minuto al último muy activas y plenas y en el servicio de guardia no hay la misma sensación de actividad", reconociendo que "es verdad que siempre se está a disposición de salir y de resolver los temas y los bomberos dan ejemplo en ese sentido".

Por ello, ha dicho que "a lo mejor" habría que plantearse el turno de guardia de 12 horas. Ello, sería, ha explicado De la Torre, "la mitad de la jornada, y eso permite la seguridad de poder dar un mejor servicio todavía", ya que "en 12 horas la gente mantiene la tensión vigilante y la capacidad de dar respuesta inmediata y estar plenamente en forma".

Además, el alcalde de Málaga ha considerado que así "sería homologable, sumable y hablaríamos del mismo concepto". "Es un camino para el futuro, no digo para el inmediato, de cara a también a otras cuestiones pendientes como el reglamento o reclasificación".

"Lo que yo deseo es que haya una sensación plena de confort de todos los bomberos y de toda la ciudadanía", ha explicado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha añadido que "no hay duda" de que los bomberos, "que yo sé que son personas que quieren dar buen servicio a los ciudadanos" deben saber "que ese tipo de turnos, al ser más cortos permiten dar una respuesta mejor".

En concreto, ha precisado que "ahora hay 24 horas trabajo de guardia y luego tres días libres; y el planteamiento es llegar a cuatro días libres, y eso a lo mejor es más fácil de entender y de saber que el servicio se mantiene y mejora, si tenemos 12 horas de trabajo y luego cuatro turnos de 12 horas libres".

Ha reconocido, no obstante, que "estoy improvisando", pero sería ver "cómo se pueden crear los turnos necesarios para que hubiera una sensación de cobertura aún mejor y poder entonces sí hacer comparaciones y buscar fórmulas de convergencias".

Así, ha reconocido que "es un tema complicado, pero ese camino lo dejo ahí por si ayuda a la reflexión de todos y a buscar ese clima de acuerdo que debe de haber". "La solución tiene que venir de reuniones técnicas donde se profundicen todas estas cuestiones", ha señalado, recordando que, por parte del Ayuntamiento, estas se pueden llevar a cabo "en cualquier momento".

Huelga ·de ficción"

Por otro lado, De la Torre ha vuelto a insistir, al igual que hiciera este pasado martes, en que "la huelga no tiene seguimiento", por lo que pide a los convocantes que "tienen que pensar si vale la pena seguir con esta especie de ficción respecto a ese tema".

Ha dejado claro, no obstante, que "no quiero decir que no haya circunstancias para que ellos, una parte de los bomberos, expresen su desacuerdo con el convenio colectivo que se pactó", precisando, no obstante, que "ese convenio pactado es el que resume muchas horas de negociaciones y se da un paso adelante muy importante".

Los bomberos, por su parte, han reiterado que la huelga de los bomberos es "por dos motivos fundamentales: como acto simbólico para poner de manifiesto la situación de conflicto que mantenemos y porque obliga al Ayuntamiento a sentarse a negociar".

La plantilla del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga también mantiene un encierro de protesta desde finales de diciembre de 2016. Entre sus reivindicaciones se encuentran la reclasificación de funcionarios a nivel C1, la regularización de la jornada laboral, y la actualización del reglamento interno, entre otras. Además, insisten en "la pérdida de confianza" en la Jefatura.