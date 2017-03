María Luisa Balaguer: «La Constitución recoge soluciones para los problemas políticos»

Con una sonrisa, María Luisa Balaguer pasaba ayer ante el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para prometer su cargo como nueva magistrada del Tribunal Constitucional. Ella es la primera persona que llega desde Málaga hasta esta alta instancia, que se convertirá en su casa durante los próximos nueve años. Pero la conoce bien, ya que se ha especializado en este ámbito del Derecho desde que llegó a la Universidad de Málaga, hace más de 30 años. Atrás han quedado las aulas y décadas de ejercicio en la abogacía, bagaje que le proporciona una visión muy práctica del derecho. Ahora le tocará impartir Justicia, como siempre defiende: «con humanidad».

Enhorabuena por su nombramiento. ¿Qué supone en su trayectoria ser magistrada del Alto Tribunal?

Siempre me he dedicado al Derecho Constitucional. Es algo muy importante para mí haber llegado hasta aquí, ya que es un trabajo para el que me ido formando desde hace años, en concreto, desde 1980 cuando empecé en la Universidad de Málaga (UMA). Considero que tanto para la ciudad como para su universidad es algo muy importante este nombramiento, ya que soy la primera persona que llega al Tribunal Constitucional desde Málaga. Sí lo habían hecho desde Sevilla y Granada, pero nunca desde Málaga. Asimismo, me gustaría destacar el hecho de que el Parlamento andaluz me propusiera para ser magistrada en el Alto Tribunal, algo que para mi es un orgullo como andaluza y estoy muy agradecida por ello.

Llevará bien el hecho de tener que dejar las aulas atrás. Como catedrática de Derecho Constitucional, ha dado clase sobre las resoluciones de este tribunal, a partir de ahora se explicarán las suyas en las universidades.

Las echaré mucho de menos porque las aulas rejuvenecen a las personas que dan clase. La enseñanza siempre ha sido una vocación para mi. Aun así, lo llevaré bien.

Su experiencia en las aulas y en los años que ejerció como abogada le dan una visión más práctica del derecho.

Siempre he sido muy práctica en el Derecho, mis alumnos lo saben. El hecho de haber ejercido como letrada durante años hace que tengas esta visión. Además, el ejercicio de la profesión se complementa mucho con las aulas. Siempre he estado muy comprometida con el Derecho laboral, lo que ha incidido para tener esa visión práctica. Al despacho llegan muchos problemas y personas que necesitan soluciones, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino personales. Creo que esta perspectiva puede aportar mucho al Constitucional. En la abogacía siempre he trabajado con los más débiles, como trabajadores, mujeres o personas dependientes, es la rama del derecho que he ejercido. Estoy convencida que desde el Alto Tribunal se pueden dar muchas soluciones de amparo a las situaciones que viven estas personas.

¿Se siente abrumada por la responsabilidad del nuevo cargo?

No. El derecho da soluciones a muchos problemas, sirve para pacificar conflictos. He dedicado muchas horas al derecho y tengo un concepto de él que no es muy técnico, ya que creo que cuando se entra a estudiar una problemática hay que hacerlo con humanidad. El derecho es un elemento que sirve para solucionar y debemos saber hacerlo de forma humana. El conocimiento jurídico te permite ahondar en los problemas de una forma diferente, pero también hay que ser valiente. En este país lo fuimos durante la Transición y la salvamos. Hoy en día también atravesamos una situación muy complicada, fundamentalmente en el sentido económico, en la que hay trabajadores cobrando poquísimo o un sector joven que está muy preparado pero que no tiene ninguna salida, pero con pasión y entrega se puede conseguir salir adelante.

Dentro de esa nueva responsabilidad tendrá que afrontar retos importantes, como es el asunto del soberanismo catalán…

Actualmente se pone mucho el foco en una situación que no es tan difícil. Creo que la Constitución recoge las soluciones jurídicas para los problemas políticos.

¿Es partidaria de la necesidad de reformar la Constitución?

Opino que las constituciones se deben reformar y, además, se suelen reformar con frecuencia. Desde el punto de vista académico e intelectual, la Constitución es susceptible de mejora , pero hace falta voluntad política.

Tiene por delante nueve años de camino durante los que formará parte de los doce magistrados del Alto Tribunal. ¿Qué cuestiones pendientes o retos considera que son necesarios abordar de manera inmediata o a medio plazo?

En el Tribunal Constitucional estaremos dispuestos para solucionar los conflictos a los que nos someta la evolución de la sociedad. En ese sentido irá encaminado el trabajo.

La magistrada insiste en la importancia de la paridad en la sociedad, no solo en el Tribunal Constitucional

Su elección por el Senado coincidió con el Día de la Mujer. Sólo hay dos mujeres entre los doce magistrados del Alto Tribunal y seis a lo largo de su historia. Usted es una feminista declarada. ¿Qué opinión tiene de esta situación?

Estoy convencida de que, no sólo en el Tribunal Constitucional, sino en todas las instancias de la sociedad hay que tender a que haya paridad. Las mujeres vivimos en la sociedad, somos responsables y tenemos los mismos derechos que los hombres, eso es hacia lo que se avanza y creo que el siglo XXI es el de la igualdad.

¿Qué desarrollos de la Constitución considera necesarios para avanzar en la igualdad efectiva?

Las leyes sobre igualdad que hay podrían matizarse, pero lo importante hoy en día es que la sociedad tome el pulso de la igualdad. No es algo tan relacionado con el derecho sino como con el hecho de que tiene que haber una conciencia colectiva de que no se puede matar a una mujer o de que la condición social y la orientación social de una persona merecen el respeto de toda la sociedad.

¿Por último, quería preguntarle qué espera de estos próximos años?

Simplemente poder estar a la altura de la exigencia de este trabajo. Esforzarme hasta donde pueda para que la situación que hay en este país mejore. Espero que, al igual que superamos la etapa de la Transición, hagamos lo mismo en esta ocasión. Somos un pueblo que ha sabido reaccionar en situaciones difíciles y ahora también lo haremos.