Los encajes populares

De todo hay en la viña del señor –pongámoslo con minúscula para no enfadar a laicos redomados–, como de todo hay en la bancada de la derecha. Y de la izquierda también, que conste. La reflexión venía a cuenta de las declaraciones que realizaba anteayer la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, con el asentimiento de sus dos concejalas de cabecera. Decía Torralbo, sin miramientos, que ninguno de los concejales populares le llegaba a la altura de la babucha al alcalde. Detrás de la frase se esconden muchas claves, el político de ‘retirada’ que si no ha sido muy rasputín despierta simpatías por conocer de antemano que no se tendrá que batallar con él en un futuro, porque consiguieron del regidor ‘in extremis’ que su concejal separatista, el ahora edil no adscrito Juanjo Espinosa, no les ‘arrebatara’ finalmente la oficina que antes ocupaba en Málaga Ahora y porque las formas que mantiene De la Torre con ellas les gusta. Las benditas formas, las deferencias, esas que todos apreciamos pese a que algunos no lo reconozcan.

Había muchas más lecturas, obviamente, pero no se trataba de hacer un comentario de texto político. Para eso ya tenemos a los ediles populares que son los que de primera mano han escudriñado las declaraciones hasta el último milímetro. La Casona no llega a patio de vecinos porque es cierto que el edificio de Rivera Vera y Guerrero Strachan tiene un empaque singular, pero a veces en ese observar que pasa en el patio de Banderas desde los pasillos, la imagen de corralón no se escapa del imaginario común.

Así que preguntados varios de los miembros de la bancada popular por el comentario de marras de Torralbo con el compromiso de mantenerles en el anonimato para que de verdad se mojen, la derecha sitúa, por lo general, los reacciones a dos bandas: los que enarbolan la bandera de que es verdad que el alcalde es un fuera de serie, de los mejores del país ahora y siempre;y los que ven que la frase hecha les hace de menos a los demás y que además, intenta socavar la unión del equipo de gobierno creando división. Como casi siempre:lleno, medio o vacío.

El comentario más irónico y que daba más juego, sin duda, era el que apuntalaba la frase de Torralbo porque«De la Torre ha sido un referente en las alcaldías de España», a lo que sumaba con mucha retranca quepor fin había entendido porque gobierna el PP en Málaga desde el 95, como explicaba el interesado con risa socarrona. El buen encaje. Otra reflexión en esta línea es que es un gran alcalde, o que se alegran de que en Málaga Ahora piensen tan bien de su líder. Los del término medio estaban compungidos porque, dicen, no ser unos mequetrefes, y añaden que se dedican a esto en cuerpo y alma, y que lo de la babucha les minusvalora.

En contraposición, siempre están los del encaje del refajo o más rebuscados, y no necesariamente femeninos, ya me entienden. Olos que ven más allá maliciosamente, común en estas lides si se quiere sobrevivir. «Es su estrategia política para promover una revolución en nuestras filas» o «lo dice para molestar», entre los que se encuentra el que aparenta no darle importancia pero en el fondo podría estar jorobado afirmando que pasa de Málaga Ahora y que tiene mucho trabajo. Ahora pónganle el factor sentido común o su filtro particular y ya tienen el comentario de texto político del que hablábamos. Más fácil, imposible.

Menuda papeleta. El Ayuntamiento se queda sin interventor

Carlos Conde / P. R. Q.

El Ayuntamiento de Málaga, con 751 millones de presupuesto aprobados anteayer, se ha quedado sin interventor, tal y como adelantó esta sección la semana pasada. Como lo leen, frótense los ojos si lo estiman oportuno. El concejal de Economía, Carlos Conde, ha hecho lo imposible para que el viceinterventor, Emilio González, no tuviese que marcharse con tanta premura a ocupar su plaza en Nerja, hablando incluso con los responsables del ayuntamiento axárquico, pero parece ser que le han oído sin escucharle. De hecho, ayer, explicaba Conde que no es agradable que haya esta falta de solidaridad, generosidad y sensibilidad institucional entre municipios de una misma provincia. Ahora, más que nunca, el también portavoz popular tiene más que acreditada la excepcionalidad para nombrar por libre designación al interventor, cuyo proceso ya se ha iniciado. La marcha de González se lo ha puesto en bandeja. A falta de este habilitado nacional hará las veces el funcionario que durante el año y medio de baja del titular ha sustituido al viceinterventor, el jefe del Servicio de Fiscalización, Rafael Zavargo.