El Botánico, en busca de su esplendor

La mala impresión que trasladó ayer a través de estas páginas una ciudadana que visitó el jardín botánico-histórico de La Concepción, aprovechando que el pasado domingo el acceso al recinto era gratuito, ha encontrado réplica en el Ayuntamiento, que sostiene que en 2016 se han realizado numerosas mejoras en aquel enclave.

Por medio de un escrito dirigido a esta sección, una ciudadana daba cuenta de la negativa impresión que le causó la visita al jardín, al denunciar la existencia de «caminos destrozados, árboles sin podar, falta de riego, algún letrero ostentoso, en contraste con los indicativos de plantas sin reponer», así como la existencia de «estanques sucios, hojarasca sin retirar» y «un invernadero eternamente en proyecto». Y, efectivamente, algunos caminos no parecen estar muy transitables, más aún tras la lluvia de ayer, y en el recinto hay palmeras y yucas con aspecto de necesitar una poda, aunque según el director del recinto y del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, Javier Gutiérrez del Álamo, se trata de ejemplares a los que «se les deja la barba» según criterio técnico, porque no pueden ser podados más que en determinadas ocasiones. «En 2016 se han hecho muchas mejoras y seguimos realizándolas en 2017», aseguró ayer el responsable municipal. Unas actuaciones que van desde la reparación de caminos a senderos, al desbroce y eliminación de plantas invasoras, podas en altura, tratamientos fitosanitarios, estudio de arbolado con técnicas e instrumental específico, e introducción de numerosas plantas. «En enero efectuamos una dura poda durante 25 días con plataformas y dos equipos», indicó. En su opinión, el personal y medios para atender el recinto es el adecuado y no es insuficiente como algunos puedan considerar. «Antes los jardineros del botánico llevaban todo el jardín, que son 215.000 metros cuadrados, y desde el año pasado los jardineros del jardín solo llevan el histórico, que son 40.000 metros. El resto lo lleva la contrata de Parques y Jardines, que atiende las zonas de colecciones y el forestal».

A la jornada de puertas abiertas del domingo acudieron unas quince mil personas, según el director del jardín botánico, que estuvo presente ese día en el recinto y que aseguró que la impresión generalizada de los visitantes era de satisfacción por la visita realizada a un lugar que lucha por recuperar su esplendor.

Orugas.

Cerrado Calderón: procesionaria en unas escaleras

Las orugas de la procesionaria también han hecho su aparición en Cerrado de Calderón. Según un vecino, las temidas orugas «se pueden ver en una escalera pública que comunica la calle Matagallo con la calle Alcaparrón, que es frecuentada por numerosos vecinos y niños de la urbanización, para evitar dar un rodeo por toda la urbanización». Añade que «estas orugas están ocasionando muchos problemas de salud, tanto a los vecinos así como a los perros», y da cuenta de que «puestos en contacto con el Ayuntamiento nos dicen que no es problema suyo, dado que la urbanización Cerrado de Calderón es una urbanización privada no recepcionada por el Ayuntamiento. Sin embargo, a la hora de cobrar impuestos sí que estamos recepcionados y pagamos de los más altos de la ciudad, con unas carencias evidentes, como ha quedado demostrado en las últimas inundaciones, como la red de pluviales, saneamiento, alcantarillado, etc».