Los bomberos de Málaga son los que más horas trabajan de España

Por aquello de estar operativos 24 horas seguidas y luego tener tres o cuatro días libres, a los bomberos siempre se les ha colgado el sambenito de trabajar poco. Consideraciones al margen, lo cierto es que, como mínimo, su jornada laboral es idéntica a la de cualquier otro empleado público (estipuladas por el Gobierno en 37,5 horas semanales). Así es en la mayoría de ciudades españolas, pero no en Málaga, donde tienen el dudoso honor de ser los profesionales de los servicios de extinción de incendios que más horas trabajan del país, de ahí que una de sus históricas reivindicaciones sea equipararse con la mayor parte del gremio, y acercarse al menos al resto de funcionarios del Ayuntamiento de Málaga.

Aunque el nuevo convenio colectivo de la capital les ha rebajado una guardia de 24 horas, la plantilla trabaja 1.822 horas anuales; que equivalen a 76 guardias durante 11 meses, excluyendo el periodo vacacional. Una cifra muy superior al de la mayoría de grandes ciudades del país, donde están en torno a las 1.600 horas. Entre las principales capitales, los bomberos de Madrid y Sevilla son los que presentan un menor cómputo anual (1.520 horas repartidas en 64 guardias), mientras que Valencia está en 1.560 (65 guardias). Las ciudades que más se le acercan, aunque siguen a una gran distancia, son Barcelona y Zaragoza, con 1.680 (70 guardias), tal y como ha podido confirmar SUR a través del repaso realizado por el resto de municipios de similar tamaño. Bajando al ámbito autonómico, el panorama es similar como se constata en Huelva (1.592), Granada o Jaén (ambas con 1.600), según la información recabada por el Sindicato Andaluz de Bomberos. Al igual que entre otras grandes localidades de la provincia, como Marbella (1.560) y Mijas (1.465).

A estas comparaciones se agarran los profesionales de la capital para reclamar una regularización de la jornada laboral, como también lo hacen para reivindicar la reclasificación profesional para pasar del grupo C2 al C1 y así tener la categoría de bomberos especialistas recogida en la Ley de Emergencias de Andalucía. La norma fue aprobada en 2002, pero no ha llegado a desarrollarse, a diferencia de lo ocurrido con las policías locales. Y ahí es donde el Ayuntamiento se escuda para pasarle la pelota a la Junta de Andalucía. Sin embargo, la realidad es que numerosas ciudades de la región (Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Motril o Baza) ya han dado este paso, como también lo han hecho otros municipios malagueños como Mijas, que realizó la reclasificación mediante una prueba de promoción interna; o Marbella, que directamente reconvirtió a la plantilla a través de un decreto. En Málaga, el acuerdo de funcionarios de 2006 ya incluía la creación de una mesa técnica para abordar este asunto, pero no llegó a materializarse.

Una plantilla envejecida

En la práctica, este cambio de categoría se traduciría en unos 100 euros mensuales más, aunque el colectivo asegura (aunque no figura en la convocatoria de huelga) que estaría dispuesto a renunciar a otros conceptos de la nómina para que no supusiera más coste para las arcas municipales, como sería la ansiada reducción de la jornada laboral. Sobre la mesa, lo comido por lo servido, pero en el Consistorio no lo ven tan claro puesto que si los efectivos trabajan menos horas obligaría a aumentar la plantilla actual (302 profesionales, incluidos mandos) para cubrir los servicios con garantías.

Sobre el número de efectivos, las comparaciones también pueden ser odiosas, y reveladoras, si se mira a otras ciudades como Sevilla (514) o Zaragoza, que con cien mil habitantes más que Málaga tiene 400 bomberos. En este sentido, cabe reseñar que pese a la savia nueva que entró en el Cuerpo en agosto de 2015 con la incorporación de 37 nuevos funcionarios, la edad media de la plantilla de Málaga ronda 49 años, y la mitad supera los 50 años.